Vrouw spreekt over tien jaar pijn na bekkenoperatie

Een vrouw heeft zich uitgesproken over de ‘hel’ die ze al meer dan tien jaar heeft doorstaan ​​na een bekkenoperatie uitgevoerd door een chirurg uit Bristol, die momenteel wordt geconfronteerd met een hoorzitting over wangedrag. Jennifer Hill, 74, is een van de ruim 200 patiënten van wie de North Bristol NHS Trust toegaf dat ze “schade” hadden geleden als gevolg van een onnodige bekkenbodemoperatie met kunstgaas, uitgevoerd door Dr. Anthony Dixon. Mevrouw Hill onderging de operatie in 2012 en opnieuw in 2016, en heeft jaren van trauma en een aanzienlijke impact op haar leven ervaren.

Dr. Dixon, een vooraanstaande Britse bekkenchirurg, gebruikte kunstmatige mesh om verzakte darmen op te tillen, een techniek die bekend staat als laparoscopische ventrale mesh-rectopexie (LVMR). Hij voerde de operaties uit in het Southmead Hospital, maar ook in het privécentrum Spire Hospital, waar NHS-patiënten vaak werden doorverwezen voor behandeling. Mevrouw Hill kreeg van een gastro-enteroloog in het Spire Hospital het advies om Dr. Dixon te bezoeken vanwege haar prikkelbare darmsyndroom (IBS), maar hij stelde vervolgens de diagnose dat ze rectale en vaginale verzakking had. Na de operatie verergerden haar klachten.

Mevrouw Hill heeft zenuwbeschadiging, aanhoudende darmproblemen, slaap- en eetproblemen, hevige pijn en de noodzaak om meerdere keren per dag de darmen te spoelen. Vanwege de pijn kan ze sinds de operatie geen seks meer hebben. Mevrouw Hill hoopt dat ze, door zich uit te spreken over haar ervaringen en getuigenis af te leggen tijdens de hoorzitting over wangedrag, enige afsluiting zal krijgen en troost zal bieden aan anderen in soortgelijke posities.

Uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek door de North Bristol NHS Trust bleek dat 203 patiënten die tussen 2007 en 2017 een LMVR-operatie door Dr. Dixon hadden ondergaan, een alternatieve behandeling hadden moeten krijgen voordat ze tot een operatie overgingen. Linda Millband, nationaal hoofd van klinische nalatigheidsgroepsacties bij Thompsons Solicitors, ondersteunt ongeveer 100 voormalige mesh-patiënten van Dr. Dixon. Ze denkt dat de hoorzitting zich zal richten op de vraag of er voldoende toestemming was, of er alternatieve behandelingen werden aangeboden en of patiënten goed waren geïnformeerd over de risico's van de operatie.

Bron: The Independent

Definities:

– Pelvic Mesh: een medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om organen in het bekkengebied te ondersteunen, vaak gebruikt bij bekkenorganenverzakking of stress-urine-incontinentieoperaties.

– Laparoscopische Ventrale Mesh Rectopexie (LVMR): Een chirurgische techniek waarbij kunstmatig gaas wordt gebruikt om verzakte darmen op te tillen.

– Verzakte darmen: een aandoening waarbij het rectum in de vagina of anus zakt of uitsteekt.

– General Medical Council (GMC): een toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de normen van de medische praktijk in Groot-Brittannië.

– National Health Service (NHS): het door de overheid gefinancierde gezondheidszorgsysteem in het Verenigd Koninkrijk.

Bronnen:

- De onafhankelijke