WNBA's New York Liberty werkt samen met Xbox voor Court met Starfield-thema

De New York Liberty, een professioneel damesbasketbalteam in de WNBA, heeft samengewerkt met Xbox om een ​​uniek veld met Starfield-thema te creëren. In een samenwerking tussen sport en gaming is het veldontwerp voorzien van de kenmerkende regenboogachtige kleuren van Starfield in de sleutel en Starfield-logo's halverwege de lijn. De rechtbank zal worden toegepast in het Barclays Center voor de wedstrijd van Liberty tegen de Los Angeles Sparks en de Washington Mystics. Dit is de tweede keer dat de Liberty samenwerkt met Xbox voor een op videogames geïnspireerd veld, maar de eerste keer dat het specifiek op een game is gebaseerd.

Keia Clarke, CEO van New York Liberty, uitte zijn enthousiasme over de samenwerking en zei: “We zijn er trots op om onze bekroonde samenwerking met Xbox voort te zetten, waarbij we weer een eerste secundaire rechtbank in zijn soort en de wereldwijde lancering van Starfield presenteren.” Clarke benadrukte ook de mogelijkheid om nieuwe fans te bereiken en ermee in contact te komen en tegelijkertijd synergie te creëren tussen de WNBA en gaminggemeenschappen. Bethesda Studios, de ontwikkelaar achter Starfield, heeft de langverwachte game op 6 september uitgebracht voor Xbox Series X/S, pc via Windows, Steam en Game Pass.

Xbox-baas Phil Spencer onthulde dat Starfield op de officiële lanceringsdag al meer dan een miljoen gelijktijdige spelers had overschreden. Deze samenwerking tussen de New York Liberty en Xbox laat niet alleen het snijvlak van sport en gaming zien, maar sluit ook aan bij historische mijlpalen voor beide partijen. Met de release van Starfield, de grootste videogame van Bethesda Studios in meer dan tien jaar, en de New York Liberty die hun beste seizoen in de franchisegeschiedenis beleeft, luidt het partnerschap een spannende tijd in voor beide organisaties.

