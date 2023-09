Een universele standaard: het belang van materie voor Smart Home-apparaten

Het hebben van een slim huis kan handig en bevredigend zijn, maar het gaat vaak gepaard met het gedoe van het omgaan met verschillende standaarden voor verschillende apparaten. Dit betekent meerdere hubs, apps en ingewikkelde installatieprocessen. Matter, een nieuwe technologiestandaard voor slimme apparaten voor thuisgebruik, heeft tot doel dit probleem op te lossen door een universele standaard te bieden waaraan alle apparaten kunnen voldoen.

In een smart home-opstelling heb je mogelijk lampen van het ene bedrijf, stekkers van een ander, een bewateringssysteem van een ander merk en airconditioners van weer een ander. Elk van deze producten heeft mogelijk een eigen hub en app nodig, en ze kunnen verschillende connectiviteitsstandaarden gebruiken, zoals Zigbee, Z-wave en Ha-low. Deze gefragmenteerde opzet kan lastig en verwarrend zijn voor gebruikers.

Matter probeert het smart home-ecosysteem te verenigen door één enkele standaard aan te bieden die alle apparaten kunnen overnemen. Met Matter kun je één thuisbedieningshub naar keuze gebruiken, of het nu SmartThings, Google Home, Apple HomeKit of Alexa is. Alle Matter-compatibele apparaten werken naadloos samen met de door u gekozen hub, waardoor er geen behoefte meer is aan meerdere apps en hubs in uw hele huis.

Naast het vereenvoudigen van de installatie en bediening, brengt Matter ook andere voordelen met zich mee. Matter-apparaten kunnen nog steeds werken, zelfs als het internet uitvalt, omdat ze verbinding kunnen maken met uw lokale netwerk. Scènes en automatiseringen die je hebt ingesteld, blijven soepel draaien, zodat je slimme huis ook in offline situaties functioneel blijft. Deze functie onderscheidt Matter van veel andere slimme thuissystemen.

Matter 1.0 werd vorig jaar uitgebracht en toekomstige updates zullen de functies en apparaatcompatibiliteit verder uitbreiden. De roadmap omvat ondersteuning voor een breed scala aan apparaten, waaronder huishoudelijke apparaten zoals vacuümrobots, wasmachines, drogers en koelkasten. De meeste grote spelers in de smart home-industrie hebben zich al geëngageerd om Matter te adopteren, waardoor het een algemeen aanvaarde standaard wordt.

Voor bestaande apparaten zijn er verschillende scenario's. Sommige apparaten kunnen software-updates ontvangen via wifi om ze compatibel te maken met Matter. Hubs zullen, in plaats van individuele apparaten, worden bijgewerkt om met Matter te werken, dus het kan zijn dat u uw bestaande hubs nog steeds moet behouden. Sommige Zigbee-apparaten ontvangen mogelijk ook updates voor compatibiliteit. Andere apparaten zullen blijven werken met hun bestaande systemen.

Om de voordelen van Matter volledig te kunnen benutten, is het aan te raden nieuwe slimme apparaten aan te schaffen die worden geleverd met Matter-ondersteuning. Naarmate u nieuwe producten aanschaft, kunt u geleidelijk de oude vervangen door apparaten die aan Matter voldoen, waardoor uiteindelijk een volledig geïntegreerd en harmonieus smart home-systeem ontstaat.

