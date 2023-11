Waarom werd Zostavax van de markt gehaald?

Op verrassende wijze kondigde het farmaceutische bedrijf Merck onlangs aan dat het zijn populaire gordelroosvaccin, Zostavax, zou stopzetten. Door deze beslissing vroegen veel mensen zich af waarom een ​​veelgebruikt en ogenschijnlijk effectief vaccin van de markt zou worden gehaald. Laten we eens kijken naar de redenen achter deze onverwachte ontwikkeling.

De effectiviteit van Zostavax:

Zostavax werd in 2006 geïntroduceerd als het eerste vaccin ter voorkoming van gordelroos, een pijnlijke en mogelijk invaliderende aandoening die wordt veroorzaakt door de reactivering van het varicella-zoster-virus, dat ook waterpokken veroorzaakt. Het vaccin bleek ongeveer 51% effectief te zijn bij het voorkomen van gordelroos en 67% effectief bij het verminderen van het risico op postherpetische neuralgie, een veel voorkomende complicatie van gordelroos.

De komst van een nieuw en verbeterd vaccin:

De belangrijkste reden voor het stopzetten van Zostavax is de introductie van een nieuwer en effectiever vaccin genaamd Shingrix. Shingrix is ​​ontwikkeld door GlaxoSmithKline en heeft een indrukwekkend werkzaamheidspercentage van meer dan 90% bij het voorkomen van gordelroos en postherpetische neuralgie. Deze aanzienlijke verbetering in de effectiviteit heeft geleid tot een afname van het gebruik van Zostavax, wat Merck ertoe heeft aangezet het uit de markt te halen.

Zorgen over de afnemende effectiviteit van Zostavax:

Een andere factor die bijdraagt ​​aan de verwijdering van Zostavax is de afnemende effectiviteit ervan in de loop van de tijd. Uit onderzoek is gebleken dat de bescherming van het vaccin na de eerste paar jaar aanzienlijk afneemt, waardoor mensen op latere leeftijd kwetsbaar worden voor gordelroos. Deze afname van de werkzaamheid, in combinatie met de beschikbaarheid van een krachtiger alternatief, heeft de vraag naar Zostavax verder doen afnemen.

FAQ:

Vraag: Is Zostavax nog steeds veilig te gebruiken?

A: Ja, Zostavax wordt nog steeds als veilig en effectief beschouwd voor het voorkomen van gordelroos. Het wordt echter niet langer aanbevolen vanwege de beschikbaarheid van een effectiever vaccin, Shingrix.

Vraag: Kan ik overstappen van Zostavax naar Shingrix?

A: Ja, als u eerder Zostavax heeft gekregen, wordt aanbevolen om de vaccinatiereeks tegen gordelroos te voltooien met Shingrix om maximale bescherming te garanderen.

Vraag: Zal ​​Zostavax in de toekomst beschikbaar zijn?

A: Merck heeft de productie en distributie van Zostavax stopgezet, dus het is onwaarschijnlijk dat het in de toekomst beschikbaar zal zijn.

Concluderend kan het stopzetten van Zostavax worden toegeschreven aan de komst van een effectiever vaccin, Shingrix, en aan zorgen over de afnemende effectiviteit van Zostavax in de loop van de tijd. Hoewel Zostavax nog steeds als veilig wordt beschouwd, worden individuen aangemoedigd om te kiezen voor de superieure bescherming die Shingrix biedt.