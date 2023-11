Waarom werd Shingrix teruggeroepen?

In een verrassende gang van zaken is het populaire gordelroosvaccin, Shingrix, teruggeroepen vanwege bezorgdheid over de veiligheid. Door de terugroepactie vroegen veel mensen zich af waarom zo’n veelgebruikt en vertrouwd vaccin van de markt is gehaald. Laten we eens kijken naar de redenen achter deze onverwachte terugroepactie.

Shingrix, ontwikkeld door farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline (GSK), is een vaccin dat wordt gebruikt om gordelroos te voorkomen, een pijnlijke virale infectie veroorzaakt door het varicella-zoster-virus. Shingrix is ​​zeer effectief in het verminderen van het risico op gordelroos en de complicaties ervan, waardoor het een voorkeurskeuze is voor personen van 50 jaar en ouder.

Recente meldingen van bijwerkingen na toediening van Shingrix hebben echter aanleiding gegeven tot bezorgdheid. Deze reacties omvatten ernstige allergische reacties, zoals anafylaxie, maar ook andere bijwerkingen zoals koorts, spierpijn en vermoeidheid. Hoewel het aantal gemelde gevallen relatief klein is vergeleken met het totale aantal toegediende doses, heeft de ernst van deze reacties de gezondheidsautoriteiten ertoe aangezet actie te ondernemen.

Als gevolg hiervan heeft de Food and Drug Administration (FDA) een terugroepactie voor Shingrix geïnitieerd om de veiligheidsproblemen die met het vaccin samenhangen grondig te onderzoeken. De terugroepactie is een voorzorgsmaatregel om het welzijn van de personen die het vaccin krijgen te garanderen en om de potentiële risico’s ervan in te schatten.

FAQ:

Vraag: Wat is anafylaxie?

A: Anafylaxie is een ernstige en mogelijk levensbedreigende allergische reactie die binnen enkele minuten na blootstelling aan een allergeen kan optreden. Het kan symptomen veroorzaken zoals moeite met ademhalen, zwelling van het gezicht en de keel, snelle hartslag en een daling van de bloeddruk.

Vraag: Hoe effectief is Shingrix bij het voorkomen van gordelroos?

A: Shingrix is ​​zeer effectief; uit onderzoeken blijkt dat het het risico op gordelroos met meer dan 90% vermindert. Het helpt ook om postherpetische neuralgie te voorkomen, een pijnlijke aandoening die kan optreden na een gordelroosinfectie.

Vraag: Moeten personen die Shingrix al hebben gekregen zich zorgen maken?

A: De terugroepactie is een voorzorgsmaatregel en de gemelde bijwerkingen zijn zeldzaam. Als u het vaccin al heeft gekregen en geen ernstige bijwerkingen heeft ondervonden, is er geen directe reden tot bezorgdheid. Het is echter altijd raadzaam om uw zorgverlener te raadplegen als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

Terwijl het onderzoek naar de veiligheid van Shingrix voortduurt, is het van cruciaal belang om prioriteit te geven aan het welzijn van individuen en ervoor te zorgen dat alle potentiële risico’s die aan het vaccin zijn verbonden grondig worden aangepakt. De terugroepactie herinnert ons aan het belang van rigoureus testen en monitoren van vaccins om het vertrouwen van het publiek in hun veiligheid en effectiviteit te behouden.