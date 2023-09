Onderzoek naar de beperkingen van procedurele generatie in Starfield

Starfield, Bethesda's nieuwste open-wereld-RPG, heeft spelers geboeid met zijn enorme universum om te verkennen. Veel spelers hebben echter een vreemd patroon opgemerkt: dode buitenaardse wezens verspreid over de planeten. Deze ontdekking benadrukt de beperkingen van Bethesda's afhankelijkheid van procedurele generatie.

Starfield beschikt over een enorme wereld met honderden missies, ruimteschepen, buitenaardse wezens en planeten om te ontdekken. Het addertje onder het gras is dat een groot deel van de inhoud procedureel wordt gegenereerd en niet met de hand wordt gemaakt door ontwikkelaars. Naarmate spelers dieper in het spel duiken, beginnen ze repetitieve elementen op te merken, zoals identieke buitenposten met verschillende NPC's of soortgelijke planten met verschillende namen.

Een specifiek patroon dat spelers zijn tegengekomen is de aanwezigheid van dode dieren. Tijdens het zoeken naar locaties om buitenposten te creëren, stuiten spelers op stapels dode buitenaardse wezens, vaak in de buurt van grote rotsen of formaties. De oorzaak van dit fenomeen wordt duidelijk als je het ecosysteem van de game onderzoekt.

In Starfield worden planeten bewoond door verschillende buitenaardse soorten, waaronder herbivoren en roofdieren. Het probleem ligt in de agressieve aard van de roofdieren, die in roedels rondzwerven en zwakkere herbivoren snel elimineren. Terwijl spelers deze ontmoetingen observeren, zijn ze getuige van kuddes vreedzame herbivoren die worden gedecimeerd door een paar krachtige roofdieren. Deze onevenwichtige dynamiek resulteert in stapels dode dieren verspreid over de planeten van het spel.

Bovendien hebben spelers ook repetitieve inhoud opgemerkt, afgezien van de aanwezigheid van dode dieren. Wezens op verschillende planeten vertonen vergelijkbaar gedrag en kenmerken, wat leidt tot een gevoel van herhaling en een gebrek aan unieke ervaringen. De bekendheid van deze wezens en omgevingen tempert de opwinding van het verkennen van het uitgestrekte sterrenstelsel van Starfield.

Hoewel de procedurele generatie van Starfield een uitgebreid en divers universum mogelijk maakt, heeft dit ook het nadeel van repetitieve inhoud. Spelers verlangen naar de meer onderscheidende en handgemaakte werelden van Bethesda's eerdere titels, zoals Fallout 3 en Skyrim. Desalniettemin blijft Starfield een meeslepende ruimte-RPG-ervaring bieden die spelers boeit met zijn grootse schaal en verkenningsmogelijkheden.

Bronnen: Bethesda Games Studio