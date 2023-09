De strategie van Riot Games achter tijdelijke spelmodi in League of Legends

Riot Games, de maker van League of Legends, heeft door de jaren heen talloze spelmodi geïntroduceerd. Hoewel sommige permanente toevoegingen aan het spel zijn geworden, zijn andere slechts tijdelijk verschenen. Dit roept de vraag op waarom Riot tijd besteedt aan het ontwikkelen van spelmodi die niet blijven hangen.

Een van de recente spelmodi die Riot heeft geïntroduceerd is Arena, een 2v2v2v2-modus waarin teams snelle en chaotische schermutselingen aangaan. Gedurende het spel ontvangen spelers wilde augments die hun speelstijl transformeren. Ondanks dat het goed werd ontvangen door spelers, was Arena slechts een beperkte tijd beschikbaar tot de terugkeer in december. Dit maakte echter deel uit van de opzettelijke strategie van Riot.

Eduardo Cortejoso, een gameproducent bij Riot Games, legde uit dat eerdere modi werden gemeten op basis van specifieke criteria zoals game-uren of aankopen per account. Met Arena wilde Riot het echter gebruiken als een kans om het vertrouwen van spelers weer op te bouwen. Deze beslissing werd beïnvloed doordat League of Legends begin dit jaar een moeilijke periode doormaakte.

Arena was bedoeld als onderdeel van een grotere inspanning om klachten van fans over stagnatie en achteruitgang in de kennis van het spel aan te pakken. Het League-team wilde een modus creëren waarop in volgende iteraties kon worden voortgebouwd. Ze wilden het teamaspect behouden dat League leuk maakt, wat ertoe leidde dat ze genoegen namen met een 2v2-format. Dit zorgt voor een teamgerichte ervaring en vermindert tegelijkertijd de barrières voor gameplay van hoge kwaliteit.

Hoewel Arena na de eerste run van de client verdween, is het goede nieuws dat het zal terugkeren, samen met Nexus Blitz. De volgende versie van Arena zal aanpassingen en nieuwe wendingen bevatten, zoals extra verbeteringen waarmee spelers kunnen experimenteren. Dit weerspiegelt een verschuiving in de manier waarop Riot tijdelijke spelmodi benadert, met als doel een achtergesteld publiek te verkennen en aan onvervulde verwachtingen te voldoen.

Cortejoso erkent dat deze aanpak mogelijk minder spelers zal dienen, maar hoopt dat dit zal resulteren in een breder scala aan spelerservaringen. Riot is van plan zich de komende jaren meer te concentreren op het leren en experimenteren met modi, waarbij een lichtere ontwikkelingsaanpak wordt omarmd.

Samenvattend is de strategie van Riot Games achter tijdelijke spelmodi zoals Arena in League of Legends tweeledig. Ten eerste dient het als een kans om het vertrouwen van spelers opnieuw op te bouwen en zorgen weg te nemen. Ten tweede stelt het Riot in staat nieuwe ideeën te verkennen, zich op een specifiek publiek te richten en gevarieerde spelerservaringen te creëren. Hoewel deze modi misschien niet permanent blijven bestaan, dragen ze wel bij aan de voortdurende evolutie van League of Legends.