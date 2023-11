Gaat Apple een revolutie teweegbrengen in de Smart Ring-industrie?

Wanneer mensen denken aan draagbare fitnesstrackers, denken ze vaak aan smartwatches zoals de Apple Watch Series 9. Deze apparaten bieden een reeks gezondheids- en fitnesstrackingfuncties, samen met meldingen en apps. Maar er is een stijgende trend in de wereld van gezondheidstechnologie: slimme sieraden, vooral slimme ringen. Hoewel een van de meest populaire slimme ringen die momenteel verkrijgbaar zijn de Oura Ring is, waarvoor een premium abonnement vereist is om toegang te krijgen tot waardevolle informatie, vragen velen zich af of Apple deze markt zal betreden.

Het blijkt dat Apple al een tijdje aan slimme ringtechnologie werkt, zoals blijkt uit patenten die zijn aangevraagd voor een ‘elektronisch ringcomputerapparaat’. Deze patenten suggereren verschillende mogelijkheden voor een slimme ring van Apple, waaronder een mini-Apple Watch met een touchscreen en haptische feedback, evenals functies die kunnen worden geïntegreerd met Apple's mixed reality-headset, de Vision Pro. Sommige van deze patenten onderzoeken zelfs gebareninvoer en haptische meldingen, vergelijkbaar met die in de Apple Watch.

Een slimme ring van Apple zou een aantal van de beperkingen van de Apple Watch kunnen wegnemen, zoals de omvang ervan als deze 's nachts wordt gedragen om de slaap bij te houden. Veel mensen geven de voorkeur aan een meer minimale optie tijdens het slapen, waardoor een slimme ring een perfect alternatief is. Bovendien zou de expertise van Apple op het gebied van design- en modepartnerschappen, zoals die met Hermès voor de Apple Watch, kunnen resulteren in een slimme ring die esthetiek en functionaliteit combineert.

Bovendien zou het rechtstreeks integreren van een Apple Smart Ring met de Fitness- of Gezondheid-app de noodzaak van een abonnement kunnen wegnemen, waardoor gebruikers zonder extra kosten toegang krijgen tot waardevolle gezondheidsgegevens. Dit zou de slimme ring van Apple onderscheiden van concurrenten zoals de Oura Ring, die abonnementen nodig hebben om hun volledige potentieel te ontsluiten.

Hoewel het onzeker blijft of Apple daadwerkelijk een slimme ring zal uitbrengen of dat deze patenten zich zullen vertalen in een echt product, heeft het bedrijf een staat van dienst als het gaat om het revolutioneren van productcategorieën. De Apple Watch was toonaangevend op het gebied van smartwatches, en een slimme ring van Apple zou mogelijk een soortgelijke impact op de sector kunnen hebben. Of het nu uitsluitend wordt gebruikt voor invoer met andere Apple-hardware of in de toekomst wordt voorzien van gezondheidssensoren, een slimme ring van Apple heeft een aanzienlijk potentieel.

