Waarom beginnen Walgreens en Walmart met Wal?

In het uitgestrekte landschap van retailgiganten vallen twee prominente namen op: Walgreens en Walmart. Beide bedrijven zijn inmiddels bekende namen, maar heb je je ooit afgevraagd waarom ze allebei met ‘Wal’ beginnen? Is het louter toeval of zit er een diepere betekenis achter? Laten we in de geschiedenis en oorsprong van deze retailgiganten duiken om het antwoord te ontdekken.

De oorsprong van Walgreens:

Walgreens, de populaire apotheekketen, werd in 1901 opgericht door Charles R. Walgreen. De naam "Walgreen" werd ingekort tot "Walgreens" om het gemakkelijker uit te spreken en te onthouden. De toevoeging van de letter “s” was in het begin van de 20e eeuw gebruikelijk om een ​​meer onderscheidende en herkenbare merknaam te creëren.

De geboorte van Walmart:

Walmart heeft daarentegen een iets ander verhaal. De retailgigant werd in 1962 opgericht door Sam Walton. Toen Walton zijn eerste winkel opende, noemde hij deze 'Walton's Five and Dime'. Naarmate het bedrijf zich echter uitbreidde en meer locaties opende, werd de naam uiteindelijk in 1969 veranderd in 'Walmart'. De beslissing om de bezittelijke 's' te laten vallen werd genomen om aan te geven dat Walmart niet zomaar een winkel voor één man was, maar een merk dat toebehoorde aan aan iedereen.

FAQ:

Vraag: Is er een verband tussen Walgreens en Walmart?

A: Ondanks dat beide bedrijven met ‘Wal’ beginnen, is er geen directe verbinding tussen Walgreens en Walmart. Het zijn afzonderlijke entiteiten met verschillende oprichters en bedrijfsmodellen.

Vraag: Waarom beginnen veel winkels met “Wal”?

A: Het gebruik van “Wal” in winkelnamen is vaak een manier om een ​​herkenbaar en gedenkwaardig merk te creëren. Het is niet beperkt tot Walgreens en Walmart; andere voorbeelden zijn Wal-Mart (een ander bedrijf dan Walmart), Wal-Burgers en Wal-Flowers.

Vraag: Zijn er nog andere redenen om “Wal” in een bedrijfsnaam te gebruiken?

A: Hoewel er geen definitief antwoord is, speculeren sommigen dat het gebruik van ‘Wal’ een gevoel van vertrouwen en betrouwbaarheid kan oproepen, omdat het lijkt op het woord ‘goed’. Bovendien kan het een manier zijn geweest om hulde te brengen aan de namen van de oprichters, zoals Walgreen en Walton.

Concluderend kan worden gesteld dat het gebruik van ‘Wal’ in de namen van retailgiganten als Walgreens en Walmart geen louter toeval is. Het is een bewuste keuze van de oprichters om gedenkwaardige en herkenbare merknamen te creëren. Hoewel er geen directe verbinding bestaat tussen de twee bedrijven, zijn ze allebei iconisch geworden in hun respectievelijke sectoren. Dus de volgende keer dat u langs een Walgreens of Walmart komt, kent u het verhaal achter hun namen.