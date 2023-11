Wie was eerst Sams of Costco?

In de wereld van magazijnclubs staan ​​twee reuzen hoog: Sam's Club en Costco. Deze retailreuzen zijn synoniem geworden met bulkwinkelen en bieden klanten de mogelijkheid om in grote hoeveelheden tegen gereduceerde prijzen te kopen. Maar wie was de eerste die de weg vrijmaakte voor deze winkelrevolutie?

Sam's Club, een divisie van Walmart, werd opgericht in 1983. Sam's Club, het geesteskind van Walmart-oprichter Sam Walton, werd opgericht om tegemoet te komen aan eigenaren van kleine bedrijven en individuen die geld willen besparen door artikelen in bulk te kopen. Met zijn op lidmaatschap gebaseerde model won Sam's Club snel aan populariteit en werd het een begrip.

Aan de andere kant heeft Costco, eveneens opgericht in 1983, een iets ander oorsprongsverhaal. Oorspronkelijk bekend als Price Club, was het het geesteskind van Sol Price, een pionier in de detailhandel. Price Club wilde kleine bedrijven toegang bieden tot betaalbare koopwaar. In 1993 fuseerde Price Club met Costco en het bedrijf nam de naam Costco Wholesale Corporation aan die we vandaag de dag kennen.

Dus, wie was er eerst? Technisch gezien werden zowel Sam's Club als Costco in hetzelfde jaar opgericht. Sam's Club opende echter zijn eerste magazijnclub een paar maanden vóór Price Club, wat het een kleine voorsprong gaf als eerste die op de markt kwam.

FAQ:

Vraag: Wat is een magazijnclub?

A: Een magazijnclub is een soort winkel die klanten de mogelijkheid biedt om artikelen in bulk tegen gereduceerde prijzen te kopen. Deze winkels hebben doorgaans een lidmaatschap nodig om toegang te krijgen tot hun producten en diensten.

Vraag: Wat is het op lidmaatschap gebaseerde model?

A: Het op lidmaatschap gebaseerde model is een bedrijfsstrategie waarbij klanten een vergoeding betalen om lid te worden van een bepaalde winkel of organisatie. In ruil daarvoor krijgen leden toegang tot exclusieve producten, diensten en kortingen.

Vraag: Zijn Sam's Club en Costco de enige magazijnclubs?

A: Hoewel Sam's Club en Costco de bekendste magazijnclubs zijn, zijn er andere spelers op de markt, zoals BJ's Wholesale Club en diverse regionale magazijnclubs.

Kortom, zowel Sam's Club als Costco speelden een cruciale rol in het radicaal veranderen van de manier waarop mensen winkelen door het concept van magazijnclubs te introduceren. Terwijl Sam's Club een paar maanden vóór Price Club zijn deuren opende, hebben beide bedrijven een aanzienlijke impact gehad op de detailhandelssector en blijven ze vandaag de dag bloeien. Of u nu een loyaal Sam's Club-lid bent of een toegewijde Costco-shopper, het valt niet te ontkennen welke invloed deze magazijnclubs hebben gehad op de manier waarop we winkelen.