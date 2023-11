Wie bezit het grootste deel van Walmart?

In de retailwereld is Walmart een kolos die de markt domineert met zijn uitgebreide netwerk van winkels en online aanwezigheid. Maar heb je je ooit afgevraagd wie de eigenaar is van deze retailgigant? Laten we ons verdiepen in de eigendomsstructuur van Walmart en de belangrijkste spelers achter het succes ontdekken.

De Walton-familie: Het meerderheidsbelang van Walmart ligt in handen van de familie Walton, afstammelingen van de oprichter van Walmart, Sam Walton. Vanaf 2021 bezit de familie Walton gezamenlijk ongeveer 50% van de aandelen van Walmart. Dit maakt hen de rijkste familie in de Verenigde Staten en een van de rijkste ter wereld. De rijkdom van de familie is voornamelijk afkomstig van hun eigendomsbelang in Walmart.

Andere aandeelhouders: Hoewel de familie Walton het grootste belang heeft, zijn er tal van andere aandeelhouders die een deel van Walmart bezitten. Hiertoe behoren institutionele beleggers, zoals beleggingsfondsen, pensioenfondsen en andere beleggingsondernemingen. Bovendien kunnen individuele beleggers via de aandelenmarkt ook aandelen van Walmart bezitten.

FAQ:

Vraag: Wat is een aandeelhouder?

A: Een aandeelhouder is een individu of entiteit die aandelen of aandelen in een bedrijf bezit. Aandeelhouders hebben een financieel belang in de onderneming en kunnen dividenden ontvangen of stemrecht hebben.

Vraag: Hoe profiteren aandeelhouders van het bezitten van aandelen?

A: Aandeelhouders kunnen profiteren van het bezitten van aandelen via dividenden, een deel van de winst van het bedrijf dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ze kunnen ook profiteren van kapitaalgroei als de waarde van de aandelen in de loop van de tijd toeneemt.

Vraag: Kan iedereen aandelen van Walmart kopen?

A: Ja, iedereen kan aandelen van Walmart kopen via een effectenrekening. Aandelen worden verhandeld op aandelenbeurzen, zoals de New York Stock Exchange, onder het tickersymbool ‘WMT’.

Concluderend kan worden gesteld dat het meerderheidsbelang in Walmart in handen is van de familie Walton, die gezamenlijk ongeveer 50% van de aandelen van het bedrijf bezitten. Andere aandeelhouders, waaronder institutionele en individuele beleggers, hebben ook een belang in de retailgigant. Deze eigendomsstructuur heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld in de groei en het succes van Walmart.