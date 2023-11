Wie bezit het grootste deel van de Walmart-aandelen?

In de retailwereld is Walmart een kolossale kracht die de markt domineert met zijn uitgebreide netwerk van winkels en online aanwezigheid. Maar heeft u zich ooit afgevraagd wie de meerderheid van de Walmart-aandelen bezit? Laten we ons verdiepen in de eigendomsstructuur van deze retailgigant en licht werpen op de belangrijkste spelers.

Eigendomsstructuur:

Walmart is een beursgenoteerd bedrijf, wat betekent dat het eigendom ervan is verdeeld over talrijke aandeelhouders die aandelen in de aandelen van het bedrijf bezitten. Deze aandelen worden gekocht en verkocht op beurzen, zoals de New York Stock Exchange, waardoor beleggers een deel van het bedrijf kunnen bezitten.

De Walton-familie:

De familie Walton, bekend van hun samenwerking met Walmart, heeft het grootste belang in het bedrijf. Het eigendom van de familie, opgericht door Sam Walton, gaat terug tot de begindagen van Walmart. Tegenwoordig bezit de familie Walton gezamenlijk ongeveer 50% van de uitstaande aandelen van Walmart. Dit maakt hen tot de meerderheidsaandeelhouders, die aanzienlijke invloed uitoefenen op de activiteiten en besluitvormingsprocessen van het bedrijf.

Institutionele beleggers:

Naast de familie Walton hebben ook diverse institutionele beleggers substantiële belangen in Walmart. Deze omvatten beleggingsfondsen, pensioenfondsen en andere beleggingsondernemingen. Opmerkelijke institutionele beleggers in Walmart zijn onder meer The Vanguard Group, BlackRock en State Street Corporation. Deze instellingen beheren fondsen namens individuele beleggers en spelen een cruciale rol bij het vormgeven van het eigendomslandschap van het bedrijf.

FAQ:

1. Wat is een aandeelhouder?

Een aandeelhouder is een persoon of entiteit die aandelen in een bedrijf bezit. Aandeelhouders hebben een financieel belang bij het succes van het bedrijf en hebben recht op een deel van de winst, ook wel dividenden genoemd.

2. Wat is een beurs?

Een effectenbeurs is een marktplaats waar aandelen van beursgenoteerde bedrijven worden gekocht en verkocht. Het biedt beleggers een platform om in effecten te handelen, waardoor liquiditeit en prijsvorming worden gewaarborgd.

3. Hoe verschillen institutionele beleggers van individuele beleggers?

Institutionele beleggers beheren grote hoeveelheden geld namens meerdere beleggers, zoals pensioenfondsen of beleggingsfondsen. Individuele beleggers beleggen hun eigen geld daarentegen rechtstreeks in aandelen of andere financiële instrumenten.

Concluderend kan worden gesteld dat het meerderheidsbelang in Walmart in handen is van de familie Walton, met ongeveer 50% van de uitstaande aandelen van het bedrijf. Institutionele investeerders spelen ook een belangrijke rol in de eigendomsstructuur van Walmart. Het begrijpen van de eigendomsdynamiek van een bedrijf als Walmart levert waardevolle inzichten op in de besluitvormingsprocessen en de belanghebbenden die de toekomst vormgeven.