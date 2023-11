Wie is nummer 1: Walmart of Amazon?

In de strijd om de suprematie van de detailhandel zijn twee giganten als koplopers naar voren gekomen: Walmart en Amazon. Beide bedrijven hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we winkelen, maar wie heeft werkelijk de titel van nummer één? Laten we dieper ingaan op de details en deze retail-krachtpatsers met elkaar vergelijken.

Walmart: Walmart, opgericht in 1962 door Sam Walton, is een begrip geworden in de Verenigde Staten en daarbuiten. Met zijn uitgebreide netwerk van fysieke winkels staat Walmart al lang bekend om zijn lage prijzen en brede productassortiment. Het beschikt over meer dan 11,000 winkels in 27 landen en is daarmee de grootste retailer ter wereld.

Amazon: Amazon werd in 1994 gelanceerd door Jeff Bezos en begon als een online boekwinkel en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde e-commercegigant. Met zijn uitgebreide keuze aan producten, concurrerende prijzen en handige bezorgopties heeft Amazon de manier waarop mensen winkelen getransformeerd. Het is ook uitgebreid naar verschillende andere sectoren, waaronder cloud computing en entertainment, waardoor het een gediversifieerde technologische krachtpatser is geworden.

Vergelijking van de reuzen: Hoewel zowel Walmart als Amazon retailgiganten zijn, hebben ze verschillende sterke punten en strategieën. De fysieke winkels van Walmart geven het een voordeel in termen van klanttoegankelijkheid en onmiddellijke productbeschikbaarheid. Aan de andere kant biedt het online platform van Amazon gemak en een schijnbaar eindeloze keuze aan producten.

Marktdominantie: Qua omzet staat Walmart nog steeds op de eerste plaats. In 2020 rapporteerde Walmart een omzet van $559 miljard, terwijl Amazon $386 miljard rapporteerde. Als het om marktkapitalisatie gaat, neemt Amazon echter het voortouw. Vanaf 2021 bedraagt ​​de marktkapitalisatie van Amazon meer dan $1.7 biljoen, waarmee hij de $409 miljard van Walmart overtreft.

FAQ:

Vraag: Wat zijn inkomsten?

A: Opbrengsten verwijzen naar de totale hoeveelheid geld die een bedrijf genereert uit zijn bedrijfsactiviteiten, zoals de verkoop van producten of diensten.

Vraag: Wat is marktkapitalisatie?

A: Marktkapitalisatie, of marktkapitalisatie, is de totale waarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf. Het wordt berekend door de huidige aandelenkoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

Vraag: Kan Walmart online concurreren met Amazon?

A: Walmart heeft aanzienlijke investeringen gedaan in zijn e-commercemogelijkheden om online met Amazon te kunnen concurreren. Het heeft zijn online marktplaats uitgebreid, zijn website verbeterd en zijn bezorgdiensten verbeterd om meer online shoppers aan te trekken.

Concluderend: hoewel Walmart de omzetleider blijft, kunnen de marktkapitalisatie en dominantie van Amazon in de online winkelruimte niet worden genegeerd. Beide bedrijven hebben hun unieke sterke punten en strategieën, en de strijd om de suprematie van de detailhandel blijft zich ontvouwen.