Wie is groter: Walmart of Amazon?

In de retailwereld zijn twee giganten naar voren gekomen als dominante spelers: Walmart en Amazon. Beide bedrijven hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop mensen winkelen, maar als het gaat om het bepalen wie groter is, is het antwoord niet zo eenvoudig als het lijkt.

Definities:

– Walmart: een Amerikaanse multinationale detailhandelsonderneming die een keten van hypermarkten, discountwarenhuizen en supermarkten exploiteert.

– Amazon: een Amerikaans multinationaal technologiebedrijf dat zich richt op e-commerce, cloud computing, digitale streaming en kunstmatige intelligentie.

Omzet vergelijken:

Als het op omzet aankomt, staat Walmart traditioneel op de eerste plaats. In 2020 rapporteerde Walmart een totale omzet van $ 559 miljard, waarmee het qua omzet het grootste bedrijf ter wereld is. Aan de andere kant rapporteerde Amazon in hetzelfde jaar een totale omzet van $386 miljard. Het is echter belangrijk op te merken dat de omzet van Amazon de afgelopen jaren veel sneller is gegroeid dan die van Walmart.

Marktkapitalisatie:

Hoewel Walmart qua omzet wellicht een voorsprong heeft, overtreft Amazon dit qua marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de totale waarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf. Vanaf 2021 bedroeg de marktkapitalisatie van Amazon meer dan $ 1.7 biljoen, waarmee het een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld is. Ter vergelijking: de marktkapitalisatie van Walmart bedroeg ongeveer $ 400 miljard.

FAQ:

Vraag: Welk bedrijf heeft een grotere fysieke aanwezigheid?

A: Walmart heeft een grotere fysieke aanwezigheid met duizenden winkels over de hele wereld. Amazon daarentegen opereert vooral online en heeft minder fysieke winkels.

Vraag: Wie heeft een sterkere aanwezigheid op het gebied van e-commerce?

A: Amazon staat bekend om zijn sterke aanwezigheid op het gebied van e-commerce en domineert de online winkelruimte. Walmart heeft zwaar geïnvesteerd in zijn e-commercemogelijkheden om te kunnen concurreren met Amazon.

Vraag: Welk bedrijf heeft een groter klantenbestand?

A: Zowel Walmart als Amazon hebben een enorm klantenbestand. Walmart trekt met zijn fysieke winkels een breed scala aan klanten, terwijl het online platform van Amazon een wereldwijd publiek aanspreekt.

Concluderend: het bepalen wie groter is tussen Walmart en Amazon hangt af van de gebruikte maatstaf. Terwijl Walmart koploper is qua omzet, overtreft Amazon het qua marktkapitalisatie. Beide bedrijven blijven innoveren en concurreren hevig in de detailhandel, waardoor ze de manier bepalen waarop we in de moderne wereld winkelen.