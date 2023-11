Nieuw beleid: het Witte Huis onderhoudt de samenwerking met SpaceX van Elon Musk en veroordeelt antisemitische opmerkingen

Het Witte Huis heeft duidelijk gemaakt dat, ondanks Elon Musk’s recente aandringen op antisemitische opmerkingen op sociale media, er geen intenties zijn om af te stappen van het gebruik van SpaceX- of Starlink-technologie binnen het ministerie van Defensie. Woordvoerder van de National Security Counsel, John Kirby, benadrukte het belang van innovatie in de particuliere sector en stelde dat het dwaas zou zijn om hiervan weg te lopen. Hij veroordeelde echter ook de retoriek van Musk en bevestigde dat de regering de antisemitische opmerkingen die hij maakte niet goedkeurt of ermee eens is.

Terwijl het Witte Huis zich blijft inzetten voor het gebruik van de technologie van Musk, hebben grote bedrijven als Apple en Disney hun advertentie-uitgaven op het sociale mediaplatform opgeschort waar Musk zijn controversiële standpunten uitte. Het verzet tegen deze opmerkingen benadrukt de groeiende behoefte aan verantwoording en verantwoordelijk gedrag van publieke figuren.

FAQ:

Vraag: Wat is het standpunt van het Witte Huis over de antisemitische opmerkingen van Elon Musk?

A: Het Witte Huis veroordeelde de antisemitische opmerkingen van Elon Musk en bevestigde tegelijkertijd dat ze zullen blijven samenwerken met SpaceX en de Starlink-technologie zullen blijven gebruiken.

Vraag: Boycotten grote bedrijven het platform waarop Musk deze opmerkingen maakte?

A: Ja, bedrijven als Apple en Disney hebben hun advertentie-uitgaven op het sociale mediaplatform opgeschort.

Vraag: Zal ​​de federale overheid haar contracten met de bedrijven van Musk heroverwegen?

A: De regering heeft geen plannen om afstand te doen van het gebruik van SpaceX- of Starlink-technologie, maar zij tolereert de antisemitische retoriek van Elon Musk niet.