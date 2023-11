Wat is de oudere Walmart of Sam's Club?

In de wereld van de retailgiganten zijn Walmart en Sam's Club bekende namen geworden, die een breed scala aan producten aanbieden tegen betaalbare prijzen. Maar heb je je ooit afgevraagd welke van deze twee retailgiganten op de eerste plaats kwam? Laten we ons verdiepen in de geschiedenis van deze retailgiganten om daarachter te komen.

Walmart: Walmart werd in 1962 opgericht door Sam Walton en begon als een kleine discountwinkel in Rogers, Arkansas. Met een visie om betaalbare producten aan klanten te bieden, breidde Walmart zijn activiteiten snel uit naar de Verenigde Staten. Tegenwoordig is het de grootste retailer ter wereld geworden, met duizenden winkels over de hele wereld.

Sams club: In 1983 besloot Sam Walton zich op de groothandelsmarkt te begeven en opende de eerste Sam's Club in Midwest City, Oklahoma. Sam's Club was bedoeld om tegemoet te komen aan kleine bedrijven en individuele klanten die in bulk wilden inkopen. Het bood een op lidmaatschap gebaseerd model, dat toegang bood tot een breed scala aan producten tegen groothandelsprijzen.

Dus, welke is ouder?

Walmart is ouder dan Sam's Club. Walmart werd opgericht in 1962, terwijl Sam's Club in 1983, meer dan twintig jaar later, werd opgericht. Het is echter belangrijk op te merken dat zowel Walmart als Sam's Club deel uitmaken van hetzelfde retailimperium, aangezien Sam Walton beide bedrijven heeft opgericht.

FAQ:

Vraag: Wat is een discountwinkel?

A: Een discountwinkel is een winkel die producten aanbiedt tegen lagere prijzen dan traditionele winkels. Deze winkels richten zich vaak op het bieden van waar voor hun geld door kortingen en aanbiedingen aan te bieden om klanten aan te trekken.

Vraag: Wat is een groothandelsmarkt?

A: Een groothandelsmarkt is een plaats waar goederen in grote hoeveelheden worden verkocht aan detailhandelaren, bedrijven of individuen die in bulk inkopen. Groothandelsmarkten bieden doorgaans lagere prijzen per eenheid in vergelijking met winkels.

Vraag: Kan iedereen winkelen bij Sam's Club?

A: Hoewel Sam's Club in de eerste plaats gericht is op kleine bedrijven, staat deze open voor iedereen die een lidmaatschap heeft. Individuen kunnen een lidmaatschap kopen om toegang te krijgen tot het brede assortiment producten dat verkrijgbaar is tegen groothandelsprijzen.

Kortom, Walmart is de oudste van de twee retailgiganten, opgericht in 1962. Sam's Club daarentegen werd in 1983 opgericht als een groothandelsclub die zich richtte op bedrijven en particulieren die in bulk wilden inkopen. Zowel Walmart als Sam's Club blijven bloeien en bieden klanten betaalbare producten en een grote verscheidenheid aan keuzes.