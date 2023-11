De strijd begint op Finnegan's Farm: kwartfinales van de sterkste familie van Ierland

Bereid je voor op een adrenalinestoot wanneer de kwartfinales van Ireland's Fittest Family van start gaan op een nieuwe en opwindende locatie: The Farm, gelegen in de pittoreske Boyne Valley van Co Meath. Deze aardappelboerderij van de vijfde generatie zal niet alleen een unieke achtergrond bieden voor de hevige concurrentie, maar ook de fysieke en mentale bekwaamheid op de proef stellen van de overige vier families die strijden om een ​​felbegeerde plek in de halve finale.

Uit Tipperary hebben we de familie Byrnes, bekend om hun indrukwekkende atletische vaardigheden op het gebied van marathonlopen en Ironman-wedstrijden. De familie Bonnar uit Waterford, die de nipte nederlaag van vorig seizoen op hun hoofd drukt, is vastbesloten zichzelf te bewijzen en hun ware potentieel te laten zien. Ze worden vergezeld door de familie Peters, ook uit Waterford, die graag wil herstellen van hun teleurstellende prestaties in seizoen 10. En last but not least, de familie Murphy uit Carlow, die geen middel onbeproefd laat in hun zoektocht naar de overwinning. de omvang van het opofferen van hun geliefde koekjes.

Met een All-Ireland winnende werper als onderdeel van hun opstelling, zijn de Bonnars klaar om elke uitdaging het hoofd te bieden en hun uitzonderlijke vaardigheden te demonstreren. Elke familie is bereid hun grenzen te verleggen en hun individuele sterke punten te laten zien in activiteiten variërend van kajakken tot ultieme frisbee. Dit seizoen belooft boordevol spanning en adrenaline te worden, terwijl deze opmerkelijke families het tegen elkaar opnemen in buitengewone fysieke uitdagingen.

Stem af op RTÉ One en RTÉ Player op zondag 26 november om 6 uur om getuige te zijn van de hartverscheurende actie en deel uit te maken van de onvergetelijke reis naar de kroon op de sterkste familie van Ierland. Mis geen enkel moment van dit spannende seizoen, waar vastberadenheid, passie en niet-aflatende toewijding samenkomen om een ​​onvergetelijke ervaring te creëren voor zowel deelnemers als kijkers.

