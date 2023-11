Wat was er eerst Sams of Walmart?

In de wereld van retailgiganten vallen twee namen op: Sam's Club en Walmart. Beide bedrijven zijn bekende namen geworden en bieden een breed scala aan producten tegen betaalbare prijzen. Maar welke was er eerst? Laten we eens in de geschiedenis van deze retailgiganten duiken om daarachter te komen.

De geboorte van Sam's Club

Sam's Club, een warenhuisclub met alleen leden, werd eigenlijk vóór Walmart geboren. Het werd opgericht door Sam Walton in 1983, met de eerste winkelopening in Midwest City, Oklahoma. Sam's Club wilde kleine bedrijven en particulieren de mogelijkheid bieden om producten in bulk tegen gereduceerde prijzen te kopen. Het concept werd snel populair en Sam's Club breidde zich snel uit over de Verenigde Staten.

De opkomst van Walmart

Walmart daarentegen werd in 1962 opgericht door Sam Walton. De eerste Walmart-winkel opende zijn deuren in Rogers, Arkansas. Aanvankelijk was Walmart een discountwinkel die een grote verscheidenheid aan producten tegen lage prijzen aanbood. In de loop van de tijd groeide Walmart uit tot de retailgigant die we vandaag de dag kennen, met duizenden winkels over de hele wereld.

De verbinding tussen Sam's Club en Walmart

Hoewel Sam's Club en Walmart afzonderlijke entiteiten zijn, maken ze beide deel uit van het grotere bedrijf Walmart Inc. Sam's Club opereert als een dochteronderneming van Walmart en richt zich op een specifiek marktsegment met zijn op lidmaatschap gebaseerde magazijnmodel. Dankzij deze verbinding kunnen beide bedrijven hun middelen optimaal benutten en klanten een breed scala aan producten en diensten bieden.

FAQ

Vraag: Kan iedereen winkelen bij Sam's Club?

A: Nee, Sam's Club is uitsluitend bedoeld voor lidmaatschappen. Het lidmaatschap staat echter open voor zowel particulieren als bedrijven.

Vraag: Zijn Sam's Club en Walmart hetzelfde bedrijf?

A: Hoewel ze allebei deel uitmaken van Walmart Inc., zijn Sam's Club en Walmart afzonderlijke retailentiteiten met hun eigen afzonderlijke activiteiten.

Vraag: Kan ik mijn Walmart-lidmaatschap gebruiken bij Sam's Club?

A: Nee, Walmart en Sam's Club hebben aparte lidmaatschapsprogramma's. Een Walmart-lidmaatschap geeft geen toegang tot Sam's Club en vice versa.

Kortom, Sam's Club kwam vóór Walmart, met zijn oprichting in 1983. Beide bedrijven zijn echter gegroeid onder de paraplu van Walmart Inc. en bieden klanten een breed scala aan producten en diensten. Of je nu op zoek bent naar bulkaankopen of dagelijkse benodigdheden, zowel Sam's Club als Walmart zijn favoriete bestemmingen geworden voor miljoenen shoppers over de hele wereld.