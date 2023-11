Waar wonen de erfgenamen van Walmart?

In het rijk van de rijkste individuen ter wereld bekleden de erfgenamen van Walmart ongetwijfeld een prominente positie. Als afstammelingen van de oprichter van Walmart, Sam Walton, hebben ze een enorm fortuin geërfd en zijn ze op zichzelf een begrip geworden. Maar waar wonen deze miljardair-erfgenamen precies?

De erfgenamen van Walmart, bestaande uit de familie Walton, zijn verspreid over verschillende locaties in de Verenigde Staten. De hoofdwoning van de familie bevindt zich in Bentonville, Arkansas, waar het hoofdkantoor van Walmart is gevestigd. Deze kleine stad in de noordwestelijke hoek van de staat fungeert als het epicentrum van het zakenimperium van de familie. Bentonville is ook de thuisbasis van het Crystal Bridges Museum of American Art, opgericht door Alice Walton, een van de erfgenamen van Walmart.

De erfgenamen van Walmart zijn echter niet uitsluitend beperkt tot Arkansas. Ze hebben ook woningen in andere delen van het land gevestigd. Alice Walton heeft bijvoorbeeld een boerderij in Millsap, Texas, terwijl haar broer, Jim Walton, in Bentonville woont en ook eigenaar is van een boerderij in Mineral Wells, Texas. Ondertussen woont Rob Walton, de oudste zoon van Sam Walton, in Paradise Valley, Arizona.

Concluderend: hoewel de erfgenamen van Walmart voornamelijk in Bentonville, Arkansas wonen, hebben ze ook huizen in andere delen van de Verenigde Staten. Hun rijkdom en invloed reiken veel verder dan hun hoofdverblijfplaats, terwijl ze de detailhandel blijven vormgeven en een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeenschappen die zij hun thuis noemen.