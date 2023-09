Valve ontvangt radiocertificering voor nieuw hardwareproject in Zuid-Korea

Valve, het gamingbedrijf dat bekend staat om zijn hardwareprojecten zoals de Valve Index en Steam Deck, heeft onlangs in Zuid-Korea radiocertificering ontvangen voor een nieuw hardwareapparaat. Details over het apparaat zijn schaars, waarbij de enige beschikbare informatie is dat het een “specifiek draadloos apparaat met laag vermogen” is dat werkt in de 5GHz-frequentieband met draadloze LAN-mogelijkheden. Het apparaat wordt de “1030” genoemd, in navolging van de naamgevingsconventie van eerdere Valve-producten zoals de Valve Index (modelnaam 1007) en Steam Deck (modelnaam 1010).

Hoewel de beperkte informatie ruimte laat voor speculatie, is het onwaarschijnlijk dat dit nieuwe apparaat een bijgewerkte versie van het Steam Deck is, aangezien het nog te vroeg is voor een productupdate. De meeste experts zijn van mening dat Valve zich misschien weer in de virtual reality-ruimte waagt met een andere VR-headset. Er zijn tekenen die wijzen op een daling van de verkoop van Valve Index, in combinatie met recente aanwervingen voor hardwareteams bij Valve, wat erop wijst dat er mogelijk een nieuwe VR-headset in de maak is.

Hoewel de certificering impliceert dat Valve mogelijk de lancering van dit nieuwe apparaat nadert, is het belangrijk op te merken dat Valve een geschiedenis van stellingprojecten heeft. Gezien het eerdere succes van hun hardware-ondernemingen is het echter waarschijnlijk dat dit nieuwe apparaat het levenslicht zal zien.

Tot nu toe heeft Valve geen officiële informatie vrijgegeven over dit nieuwe apparaat. Gezien de relatief korte periodes tussen certificering en lancering van eerdere Valve-hardwareprojecten, kunnen we in de nabije toekomst echter wat nieuws verwachten.

