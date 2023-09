Het Indiase ruimtevaartprogramma bereikte een nieuwe mijlpaal toen de Aditya-L1, de eerste speciale zonnemissie van het land, op 2 september met succes de ruimte in werd gelanceerd. Het ruimtevaartuig, vernoemd naar het Sanskrietwoord voor 'Zon', heeft drie van zijn vijf aardgebonden manoeuvres voltooid en bereidt zich nu voor op de volgende stap op 15 september.

De Aditya-L1 werd gelanceerd vanuit het Satish Dhawan Space Center in Sriharikota met behulp van het Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C57), een gerenommeerd werkpaard van de Indian Space Research Organization (ISRO). Deze lancering komt slechts tien dagen na de landing van Chandrayaan-3, de Indiase maanmissie, in het zuidpoolgebied.

Uitgerust met zeven verschillende ladingen ontwikkeld door ISRO en academische instellingen, is de Aditya-L1 ontworpen om de atmosfeer van de zon en de impact ervan op het ruimteweer te bestuderen. Deze instrumenten zullen waardevolle gegevens opleveren over magnetische zonnestormen en hun effecten op het milieu rond de aarde.

Het ruimtevaartuig bevindt zich momenteel in een baan van 282 km x 40225 km en zal naar verwachting binnen ongeveer vier maanden Lagrangiaans punt 1 (L1) bereiken. L1 is een punt in de ruimte tussen de aarde en de zon dat continue observatie van de zon mogelijk maakt. Eenmaal op L1 zal de Aditya-L1 in een halo-baan worden geplaatst, waardoor wetenschappers ononderbroken toegang hebben tot het bestuderen van de zon.

De Aditya-L1-missie markeert een belangrijke prestatie voor het Indiase ruimtevaartprogramma. Het demonstreert niet alleen de capaciteiten van het land op het gebied van ruimteverkenning, maar draagt ​​ook bij aan het mondiale begrip van de zon en de effecten ervan op onze planeet. Door gegevens over zonneverschijnselen te verzamelen, zal de Aditya-L1 helpen bij het voorspellen van ruimteweer en de potentiële impact ervan op satellietoperaties en communicatiesystemen.

