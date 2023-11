Welk vaccin stopte in de jaren zeventig?

In de jaren zeventig speelde een baanbrekend vaccin, bekend als het pokkenvaccin, een cruciale rol bij het uitroeien van een van de dodelijkste ziekten in de menselijke geschiedenis. Pokken, veroorzaakt door het variola-virus, hebben de mensheid eeuwenlang geplaagd en wijdverbreide ziekten, misvormingen en de dood veroorzaakt. Dankzij de onvermoeibare inspanningen van wetenschappers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg werd de pokken echter in 1970 officieel uitgeroeid verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Laten we eens kijken naar de details van dit opmerkelijke vaccin en de impact ervan.

Het pokkenvaccin, ook bekend als het vacciniavaccin, werd eind 18e eeuw ontwikkeld door Edward Jenner, een Engelse arts. Het vaccin maakte gebruik van een verwant virus, vaccinia genaamd, dat immuniteit bood tegen pokken. Door een verzwakte vorm van het vacciniavirus in het lichaam te introduceren, zou het immuunsysteem dit herkennen en vernietigen, terwijl het ook een verdediging tegen het variola-virus zou ontwikkelen.

Het succes van het vaccin werd duidelijk in de jaren zeventig, toen de WHO een geïntensiveerde wereldwijde campagne voor de uitroeiing van de pokken lanceerde. Er werden massale vaccinatie-inspanningen uitgevoerd in landen waar de pokken nog steeds wijdverspreid waren, wat leidde tot een aanzienlijke daling van het aantal gevallen. Het laatst bekende natuurlijke geval van pokken vond plaats in Somalië in 1970, en omdat er daarna geen nieuwe gevallen werden gemeld, werd de ziekte slechts drie jaar later uitgeroeid verklaard.

FAQ:

Vraag: Wordt het pokkenvaccin vandaag de dag nog steeds gebruikt?

A: Na de uitroeiing van de pokken werd de routinematige vaccinatie tegen de ziekte wereldwijd stopgezet. Kleine hoeveelheden van het virus worden echter nog steeds in laboratoria opgeslagen voor onderzoeksdoeleinden en uit voorzorg.

Vraag: Zijn er bijwerkingen van het pokkenvaccin?

A: Zoals elk vaccin kan het pokkenvaccin bijwerkingen hebben. Vaak voorkomende reacties zijn pijn op de injectieplaats, koorts en lichaamspijn. In zeldzame gevallen kunnen ernstiger complicaties optreden, zoals ernstige allergische reacties of infecties.

Vraag: Waarom werd de pokken uitgekozen voor uitroeiing?

A: Er werd voor pokken gekozen vanwege verschillende factoren, waaronder de beschikbaarheid van een effectief vaccin, de afwezigheid van dierenreservoirs en de zichtbare symptomen van de ziekte, waardoor het gemakkelijker werd om uitbraken te identificeren en in te dammen.

Het pokkenvaccin is een bewijs van de kracht van vaccinatie bij de bestrijding van dodelijke ziekten. Het succes ervan bij het uitroeien van de pokken herinnert ons aan het belang van voortdurende vaccinatie-inspanningen om de heropleving van andere infectieziekten te voorkomen. Hoewel pokken misschien een ziekte uit het verleden is, blijven de lessen die uit de uitroeiing ervan zijn geleerd, de volksgezondheidsstrategieën wereldwijd vormgeven.