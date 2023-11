Welke griepstammen zitten er in het vaccin van 2023?

Nu het griepseizoen nadert, vragen veel mensen zich af welke griepsoorten in 2023 onder het griepvaccin zullen vallen. Het griepvirus is berucht om zijn vermogen om te muteren en te veranderen, waardoor het voor wetenschappers noodzakelijk is om het vaccin elk jaar bij te werken om de effectiviteit ervan te garanderen. Dit artikel is bedoeld om u de meest recente informatie te geven over de stammen die deel uitmaken van het griepvaccin voor 2023.

Wat is een griepstam?

Een griepstam verwijst naar een specifiek subtype of variant van het influenzavirus. Er zijn vier hoofdtypen influenzavirussen: A, B, C en D. Influenza A- en B-virussen komen het meest voor en zijn verantwoordelijk voor seizoensgriepuitbraken bij mensen.

Hoe worden de stammen geselecteerd voor het vaccin?

Elk jaar houden deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere gezondheidsinstanties de wereldwijde verspreiding van griepvirussen nauwlettend in de gaten. Ze verzamelen gegevens over de meest voorkomende soorten en doen voorspellingen over welke soorten waarschijnlijk zullen circuleren tijdens het komende griepseizoen. Op basis van deze informatie adviseren zij de stammen op te nemen in het jaarlijkse griepvaccin.

Welke stammen zitten er in het griepvaccin van 2023?

De specifieke stammen in het griepvaccin van 2023 kunnen variëren, afhankelijk van de regio en de fabrikant. De WHO heeft echter aanbevolen dat het vaccin voor 2023 de volgende stammen moet bevatten:

1. Influenza A (H1N1)-stam: Deze stam staat algemeen bekend als de “varkensgriep” en circuleert sinds de pandemie van 2009. Het blijft een belangrijke oorzaak van seizoensgriep.

2. Influenza A (H3N2)-stam: Deze stam is de afgelopen jaren een dominante oorzaak van griepuitbraken geweest en wordt in verband gebracht met ernstigere ziekten, vooral onder oudere volwassenen.

3. Influenza B-stam (Victoria-lijn): Deze stam behoort tot de B/Victoria-lijn en circuleert wereldwijd. Het is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de griepgevallen, vooral bij kinderen.

4. Influenza B-stam (Yamagata-lijn): Deze stam behoort tot de B/Yamagata-lijn en circuleert ook op grote schaal. Het is een andere oorzaak van seizoensgriep, die vooral oudere kinderen en jonge volwassenen treft.

Het is belangrijk op te merken dat de stammen in het vaccin kunnen variëren, afhankelijk van de formulering die door verschillende fabrikanten wordt gebruikt. Daarom is het altijd raadzaam om professionele zorgverleners te raadplegen of officiële richtlijnen te raadplegen voor de meest nauwkeurige en actuele informatie.

Concluderend wordt verwacht dat het griepvaccin voor 2023 de meest voorkomende stammen van influenza A (H1N1 en H3N2) en influenza B (Victoria- en Yamagata-lijnen) zal dekken. Door u tegen deze stammen te laten vaccineren, kunt u het risico op griepgerelateerde complicaties aanzienlijk verminderen en zowel individuen als gemeenschappen tegen de seizoensgriep beschermen. Vergeet niet om professionele zorgverleners te raadplegen voor persoonlijk advies en blijf op de hoogte van de nieuwste aanbevelingen voor griepvaccinaties.