Wat is het bedrijfsprofiel van Walmart?

Walmart, 's werelds grootste detailhandelaar, is een Amerikaanse multinational die een keten van hypermarkten, discountwarenhuizen en supermarkten exploiteert. Walmart, opgericht in 1962 door Sam Walton, is uitgegroeid tot een mondiale krachtpatser met aanwezigheid in 27 landen en meer dan 11,000 winkels wereldwijd. Met het hoofdkantoor in Bentonville, Arkansas, heeft Walmart wereldwijd ruim 2.3 miljoen medewerkers in dienst, waardoor het een van de grootste particuliere werkgevers ter wereld is.

Bedrijf Overzicht:

Walmart opereert onder verschillende uithangborden, waaronder Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market en Sam's Club. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten, waaronder boodschappen, kleding, elektronica, huishoudelijke artikelen en meer. Het biedt ook diensten zoals apotheek, financiële diensten en digitaal entertainment via zijn online platform.

Zakelijke waarden:

De missie van Walmart is om mensen geld te besparen, zodat ze beter kunnen leven. Het bedrijf streeft ernaar klanten lage prijzen te bieden, een ruime keuze aan producten aan te bieden en een gemakkelijke winkelervaring te garanderen. Walmart richt zich ook op duurzaamheid, met als doel nul afval te bereiken, te werken met 100% hernieuwbare energie en producten te verkopen die mens en milieu ondersteunen.

FAQ:

1. Hoeveel Walmart-winkels zijn er?

Walmart exploiteert wereldwijd meer dan 11,000 winkels, waaronder verschillende uithangborden zoals Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market en Sam's Club.

2. Hoeveel werknemers heeft Walmart?

Walmart heeft wereldwijd ruim 2.3 miljoen medewerkers in dienst, waardoor het een van de grootste particuliere werkgevers ter wereld is.

3. Waar is het hoofdkantoor van Walmart gevestigd?

Het hoofdkantoor van Walmart is gevestigd in Bentonville, Arkansas, Verenigde Staten.

4. Welke producten biedt Walmart aan?

Walmart biedt een breed scala aan producten, waaronder boodschappen, kleding, elektronica, huishoudelijke artikelen en meer. Het biedt ook verschillende diensten, zoals apotheek, financiële diensten en digitaal entertainment.

Kortom, Walmart is een wereldwijde retailgigant met een enorme aanwezigheid en een breed scala aan producten en diensten. Met zijn toewijding aan lage prijzen, gemak en duurzaamheid blijft Walmart een leider in de detailhandel.