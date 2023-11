Wat is groter dan Walmart?

In de retailwereld zijn er maar weinig namen die zoveel gewicht in de schaal leggen als Walmart. Met zijn uitgestrekte winkels, brede productassortiment en wereldwijde aanwezigheid is de retailgigant synoniem geworden voor omvang en schaal. Er zijn echter een paar entiteiten die kunnen beweren dat ze in bepaalde opzichten zelfs groter zijn dan Walmart. Laten we enkele van deze meer dan levensgrote entiteiten onderzoeken en hoe ze zich verhouden tot de retailgigant.

Amazon: de e-commercegigant

Als het gaat om online retail, is Amazon oppermachtig. Amazon, opgericht door Jeff Bezos in 1994, is exponentieel gegroeid tot 's werelds grootste online marktplaats. Met een uitgebreide selectie producten, snelle leveringsopties en een steeds groter wordend aanbod aan diensten heeft Amazon een revolutie teweeggebracht in de manier waarop mensen winkelen. De marktkapitalisatie, die de totale waarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf meet, overtreft vaak die van Walmart, waardoor het op basis van deze maatstaf de grootste retailer ter wereld is.

Alibaba: de Chinese e-commerce-krachtpatser

Terwijl Amazon de online winkelwereld wereldwijd domineert, bekleedt Alibaba een vergelijkbare positie in China. Alibaba werd in 1999 opgericht door Jack Ma en is uitgegroeid tot een conglomeraat van e-commerceplatforms, cloud computing-diensten en digitale betalingssystemen. Met marktplaatsen als Taobao en Tmall is Alibaba het go-to-platform geworden voor miljoenen Chinese consumenten. In termen van het jaarlijkse bruto handelsvolume (GMV), dat de totale waarde meet van de goederen die op een platform worden verkocht, overtreft Alibaba consequent Walmart.

FAQ:

Vraag: Wat is marktkapitalisatie?

A: Marktkapitalisatie, vaak marktkapitalisatie genoemd, is de totale waarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf. Het wordt berekend door de huidige aandelenkoers te vermenigvuldigen met het totale aantal uitstaande aandelen. Marktkapitalisatie wordt gebruikt om de omvang en waarde van een bedrijf te bepalen.

Vraag: Wat is het bruto handelsvolume (GMV)?

A: Het bruto goederenvolume is een maatstaf die in e-commerce wordt gebruikt om de totale waarde te meten van goederen die binnen een specifieke periode op een platform worden verkocht. Het omvat de waarde van alle verkochte producten, ongeacht of het platform zelf eigenaar wordt van de goederen of optreedt als facilitator tussen kopers en verkopers.

Concluderend: hoewel Walmart een retailgigant blijft, zijn er entiteiten die het in bepaalde opzichten overtreffen. Amazon domineert wereldwijd de online winkelruimte, terwijl Alibaba een vergelijkbare positie bekleedt in China. Deze bedrijven hebben technologie en innovatie ingezet om ongekende niveaus van succes te bereiken, wat de steeds evoluerende aard van de detailhandel laat zien.