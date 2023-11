Welke fastfoodbedrijven zijn eigendom van China?

De afgelopen jaren heeft China aanzienlijke investeringen gedaan in verschillende industrieën over de hele wereld, waaronder de fastfoodsector. Verschillende bekende fastfoodketens zijn onderdeel geworden van Chinese bedrijven, wat leidt tot vragen over de invloed en impact van deze overnames. Laten we enkele van de grote fastfoodbedrijven die nu eigendom zijn van China eens nader bekijken.

McDonald's: Een van de meest iconische fastfoodketens ter wereld, McDonald's, is aanzienlijk aanwezig in China. Het is echter belangrijk op te merken dat McDonald's weliswaar een sterke positie op de Chinese markt heeft, maar geen eigendom is van een Chinees bedrijf. Het merendeel van de McDonald's-restaurants in China wordt beheerd door een strategische partner, CITIC Limited, en CITIC Capital, een Chinese staatsinvesteringsmaatschappij.

Pizza Hut: Pizza Hut, een populaire pizzaketen, is ook geen eigendom van een Chinees bedrijf. Het is een dochteronderneming van Yum! Brands, een Amerikaans fastfoodbedrijf. Echter, jammie! Brands is sterk aanwezig in China, met veel Pizza Hut-locaties in het hele land.

KFC: KFC, een ander bekend merk onder Yum! Brands heeft een aanzienlijke aanwezigheid in China. China is zelfs een van de grootste markten voor KFC wereldwijd. Hoewel KFC geen eigendom is van een Chinees bedrijf, is Yum! Brands heeft een aparte entiteit opgericht, Yum China Holdings genaamd, om zijn activiteiten in het land te beheren.

Concluderend: hoewel China aanzienlijke investeringen heeft gedaan in verschillende industrieën over de hele wereld, waaronder de fastfoodsector, zijn grote fastfoodketens zoals McDonald's, Pizza Hut en KFC geen eigendom van Chinese bedrijven. Deze ketens zijn echter sterk vertegenwoordigd in China dankzij partnerschappen, dochterondernemingen of afzonderlijke entiteiten die zijn opgericht om de activiteiten in het land te beheren.