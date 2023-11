Hoe heette Lowes vroeger?

Uit een verrassende onthulling is aan het licht gekomen dat de populaire detailhandelaar in woningverbetering, Lowes, niet altijd bekend stond onder zijn huidige naam. Veel klanten zijn zich misschien niet bewust van de vroegere identiteit van het bedrijf, wat een intrigerende laag aan de geschiedenis toevoegt. Hoe heette Lowes vroeger? Laten we in het verleden duiken en het antwoord ontdekken.

Voordat het Lowes werd, stond het bedrijf bekend als Lowe's North Wilkesboro Hardware. Het begon allemaal in 1921 toen Lucius Smith Lowe een kleine ijzerhandel opende in North Wilkesboro, North Carolina. De winkel kreeg al snel een reputatie vanwege zijn uitzonderlijke klantenservice en kwaliteitsproducten, wat leidde tot uitbreiding naar naburige steden.

Naarmate het bedrijf groeide, onderging het een reeks transformaties. In 1952 veranderde het bedrijf zijn naam in Lowe's Building Supply om zijn focus op het leveren van bouwmaterialen weer te geven. Het duurde echter tot 1984 voordat de naam officieel werd ingekort tot Lowes, waarbij de apostrof werd geschrapt en een modernere branding werd aangenomen.

FAQ:

Vraag: Waarom veranderde Lowes zijn naam?

A: De beslissing om de naam te veranderen van Lowe's Building Supply in Lowes was onderdeel van een rebranding om het imago van het bedrijf te moderniseren en aantrekkelijker te maken voor een breder klantenbestand.

Vraag: Wat is de betekenis van de apostrof in de vorige naam?

A: De apostrof in Lowe's vertegenwoordigde de bezittelijke vorm, wat aangeeft dat de winkel toebehoorde aan de familie Lowe. Tijdens het rebrandingproces werd de apostrof echter verwijderd om een ​​eenvoudiger en gestroomlijnder logo te creëren.

Vraag: Zijn er nog andere opmerkelijke veranderingen in de geschiedenis van Lowes?

A: Ja, naast de naamswijziging heeft Lowes door de jaren heen verschillende uitbreidingen en overnames ondergaan. Het is een van de grootste detailhandelaren in woningverbetering in de Verenigde Staten geworden, met winkels in het hele land en een sterke online aanwezigheid.

Concluderend: Lowes, de gerenommeerde detailhandelaar in woningverbetering, stond voorheen bekend als Lowe's North Wilkesboro Hardware en later als Lowe's Building Supply. Het besluit van het bedrijf om zijn naam te veranderen in Lowes in 1984 markeerde een belangrijke mijlpaal in zijn geschiedenis. Terwijl Lowes blijft floreren en klanten blijft bedienen, blijven de vorige namen een bewijs van het bescheiden begin en de opmerkelijke groei.