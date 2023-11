Welk bedrijf is groter dan Amazon?

Op het gebied van e-commerce wordt Amazon al lang geprezen als de onbetwiste reus. Met zijn uitgebreide productassortiment, wereldwijde bereik en innovatieve diensten heeft het bedrijf een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we online winkelen. Er is echter één bedrijf dat zelfs Amazon overtreft in termen van omvang en omzet: Walmart.

Walmart, de Amerikaanse multinational in de detailhandel, heeft zichzelf gevestigd als het grootste bedrijf ter wereld qua omzet. Walmart, opgericht in 1962 door Sam Walton, is in de loop der jaren exponentieel gegroeid, heeft zijn activiteiten naar talloze landen uitgebreid en zijn productaanbod gediversifieerd. Met zijn uitgebreide netwerk van fysieke winkels en een robuuste online aanwezigheid is Walmart erin geslaagd Amazon te overtreffen in termen van totale omzet.

Hoewel Amazon de e-commercemarkt domineert, zijn de inkomsten van Walmart nog steeds aanzienlijk hoger vanwege het bredere bedrijfsmodel. Naast zijn online marktplaats exploiteert Walmart wereldwijd meer dan 11,000 winkels, die een breed scala aan producten aanbieden, waaronder boodschappen, kleding, elektronica en huishoudelijke artikelen. Deze enorme fysieke aanwezigheid geeft Walmart een concurrentievoordeel ten opzichte van Amazon, vooral in regio's waar de penetratie van e-commerce zich nog steeds ontwikkelt.

FAQ:

Vraag: Hoe bepaalt de omzet de grootte van een bedrijf?

A: Omzet is een belangrijke maatstaf die wordt gebruikt om de omvang van een bedrijf te meten. Het vertegenwoordigt de totale hoeveelheid geld die een bedrijf genereert via zijn bedrijfsactiviteiten, zoals de verkoop van producten of diensten. Hogere inkomsten duiden op een grotere schaal van activiteiten en marktaanwezigheid.

Vraag: Heeft Walmart een grotere marktkapitalisatie dan Amazon?

A: Nee, Amazon heeft momenteel de titel voor de grootste marktkapitalisatie onder beursgenoteerde bedrijven. De marktkapitalisatie wordt bepaald door de aandelenkoers van een bedrijf te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen. Hoewel de omzet van Walmart die van Amazon overtreft, zijn de aandelenkoers en marktwaardering van laatstgenoemde hoger.

Vraag: Is Walmart uitsluitend een offline retailer?

A: Nee, Walmart heeft ook een sterke online aanwezigheid. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in zijn e-commerceactiviteiten, waaronder een eigen online marktplaats en boodschappenbezorgdiensten. De online verkopen van Walmart hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, waardoor het bedrijf op digitaal gebied met Amazon kan concurreren.

Concluderend: hoewel Amazon ongetwijfeld een dominante kracht is in de e-commerce-industrie, overtreft Walmart deze in termen van totale omzet en omvang. Met zijn uitgebreide fysieke winkelnetwerk en diverse productaanbod blijft Walmart het grootste bedrijf ter wereld, wat de kracht laat zien van zijn hybride bedrijfsmodel dat online en offline retailactiviteiten combineert.