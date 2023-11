Welke apps zorgen ervoor dat andere apps geen data gebruiken?

In het huidige digitale tijdperk, waarin het dataverbruik ongekend hoog is, is het niet ongebruikelijk dat onze smartphones onze kostbare mobiele data opslokken zonder dat we het zelfs maar beseffen. Of het nu gaat om het vernieuwen van apps op de achtergrond, automatische updates of gewoon apps die veel data verbruiken, onze data-abonnementen kunnen snel afnemen, waardoor we met hoge rekeningen of lage internetsnelheden achterblijven. Gelukkig zijn er apps beschikbaar die ons kunnen helpen controle te krijgen over ons datagebruik en te voorkomen dat andere apps dit verslinden.

Termen definiëren:

– Gegevens: In de context van dit artikel hebben gegevens betrekking op de hoeveelheid internetbandbreedte die wordt verbruikt door apps en services op een mobiel apparaat.

– App: Afkorting voor applicatie, een app is een softwareprogramma dat is ontworpen om specifieke taken uit te voeren of specifieke diensten aan te bieden op een mobiel apparaat.

App-blokkers:

Eén categorie apps die ons kunnen helpen ons datagebruik te beheren, zijn app-blokkers. Met deze apps kunnen gebruikers selectief de toegang tot internet of het gebruik van gegevens op de achtergrond blokkeren of beperken. Door dit te doen, helpen ze gegevens te besparen en ongewenst gegevensgebruik te voorkomen. Enkele populaire app-blokkers zijn NetGuard, NoRoot Firewall en AdGuard.

Databesparing-apps:

Een ander type app dat kan helpen het datagebruik terug te dringen zijn databesparende apps. Deze apps werken door gegevens te comprimeren voordat deze uw apparaat bereiken, waardoor de hoeveelheid gegevens die nodig is om webpagina's, afbeeldingen en video's te laden, wordt verminderd. Ze kunnen ook advertenties blokkeren, die berucht zijn om het verbruiken van gegevens. Voorbeelden van databesparende apps zijn Opera Max, Datally van Google en Onavo Extend.

FAQ:

Vraag: Zorgen deze apps er volledig voor dat andere apps geen data gebruiken?

A: Hoewel deze apps het datagebruik aanzienlijk kunnen verminderen, stoppen ze mogelijk niet al het dataverbruik volledig. Voor sommige processen op systeemniveau en essentiële apps is mogelijk nog steeds gegevenstoegang vereist.

Vraag: Kunnen deze apps voorkomen dat specifieke apps gegevens gebruiken op iOS-apparaten?

A: Vanwege de strikte beveiligingsmaatregelen van Apple hebben app-blokkers en databesparende apps beperkte functionaliteit op iOS-apparaten. Sommige apps kunnen echter nog steeds helpen bij het monitoren en beheren van datagebruik.

Vraag: Zijn deze apps gratis te gebruiken?

A: Veel app-blokkers en databesparende apps bieden gratis versies met beperkte functies. Premium-versies met extra functies zijn vaak tegen betaling verkrijgbaar.

Concluderend: als u voortdurend kampt met apps die veel data verbruiken, overweeg dan om app-blockers of databesparende apps te gebruiken om de controle over uw datagebruik terug te krijgen. Met deze apps kunt u geld besparen, onverwachte gegevensoverschrijdingen voorkomen en zorgen voor een soepelere mobiele browse-ervaring.