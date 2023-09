Nieuwe ontdekking: hints van leven op exoplaneet 120 lichtjaar verderop

By

Wetenschappers die de James Webb-ruimtetelescoop gebruiken, hebben de aanwezigheid ontdekt van een molecuul genaamd dimethylsulfide (DMS) in de atmosfeer van een exoplaneet die bekend staat als K2-18 b. Hoewel DMS voornamelijk wordt geproduceerd door fytoplankton op aarde, duidt de aanwezigheid ervan op deze verre planeet op de mogelijkheid van leven. De telescoop, beheerd door NASA en de Europese en Canadese ruimtevaartagentschappen, observeerde de exoplaneet in het sterrenbeeld Leeuw, bijna negen keer de massa van de aarde. Naast DMS vond de studie ook een overvloed aan koolstofhoudende moleculen zoals methaan en koolstofdioxide.

Deze ontdekking ondersteunt de theorie dat K2-18 b een Hycean-planeet is, een soort exoplaneet waarvan wordt aangenomen dat deze een waterstofrijke atmosfeer boven een oceaan heeft hangen. Astronoom Nikku Madhusudhan van de Universiteit van Cambridge legt uit dat DMS uniek is voor de aarde en dat er wordt voorspeld dat het een goede biosignatuur is voor bewoonbare exoplaneten.

De wetenschappers die bij het onderzoek betrokken zijn, waarschuwen echter dat het bewijsmateriaal dat de aanwezigheid van DMS op K2-18 b ondersteunt voorlopig is en verdere validatie vereist. Er zullen vervolgwaarnemingen met de James Webb-ruimtetelescoop worden uitgevoerd om deze bevindingen te bevestigen.

De methode die het onderzoeksteam gebruikt heet transmissiespectroscopie. Deze techniek omvat het analyseren van het licht van een ster terwijl dit door de atmosfeer van een exoplaneet gaat. Door de golflengten van het licht te onderzoeken die door moleculen in de atmosfeer worden geabsorbeerd, kunnen astronomen de moleculaire samenstelling van de exoplaneet bepalen.

Dit onderzoek is de eerste keer dat methaan en koolwaterstoffen zijn gedetecteerd in de atmosfeer van een exoplaneet met behulp van transmissiespectroscopie. De afwezigheid van moleculen zoals ammoniak en koolmonoxide, gekoppeld aan de aanwezigheid van methaan en kooldioxide, suggereert de mogelijkheid van een oceaan onder het oppervlak van K2-18 b.

K2-18 b draait rond een koele dwergster in de bewoonbare zone, waar mogelijk vloeibaar water op het planeetoppervlak zou kunnen voorkomen. De temperatuur van het water en de bewoonbaarheid van de planeet zijn echter nog onbekend. Er zijn meer waarnemingen nodig om de omstandigheden vast te stellen die nodig zijn voor het leven op deze verre exoplaneet.

Bron: Universiteit van Cambridge, The Astrophysical Journal Letters