Apple kondigt beschikbaarheid aan van watchOS 10 met opwindende functies

Tijdens Apple's iPhone 15-lanceringsevenement onthulde het bedrijf dat de langverwachte watchOS 10 officieel beschikbaar zal zijn op 18 september. Deze update is niet alleen een belangrijke facelift voor watchOS, maar brengt ook de geliefde "Glances" -functie van de originele Apple Watch terug.

Een van de opmerkelijke veranderingen in watchOS 10 is de verschuiving van de focus op individuele apps naar het gebruik van widgets op elke wijzerplaat. Door simpelweg aan de Digital Crown te draaien, krijgen gebruikers snel toegang tot verschillende functies, zoals timers, muziek of zelfs een podcastaflevering die wordt gestreamd.

Apple lijkt rekening te hebben gehouden met de verwarring waarmee veel gebruikers te maken kregen met multitasking op watchOS. Door het platform te heroriënteren op eenvoudigere taken, in plaats van door meerdere app-schermen te bladeren, wordt de gebruikerservaring intuïtiever. Het is mogelijk dat Apple de populariteit van de Siri-wijzerplaat, die een vergelijkbare reeks widgets voorzag, inzag en besloot dit concept te benutten.

Naast de nieuwe wijzerplaten, Palette en Woodstock en Snoopy, wordt watchOS 10 geleverd met verschillende andere verbeteringen. Met de Activity-app kunnen gebruikers hoeksnelkoppelingen toevoegen, wat nog meer gemak biedt. Bovendien registreert de Compass-app automatisch de locatie van de laatste mobiele verbinding, zodat gebruikers gemakkelijk terug kunnen gaan om indien nodig een noodoproep te doen.

Het is echter belangrijk op te merken dat watchOS 10 alleen compatibel is met Apple Watch Series 4 of latere modellen en een iPhone XS met iOS 17 vereist.

Met de release van watchOS 10 kunnen Apple Watch-gebruikers uitkijken naar een meer gestroomlijnde en dynamische ervaring. Blijf hier op de hoogte van al het nieuws van Apple's 'Wonderlust'-evenement.

Definities:

– watchOS: het besturingssysteem dat Apple speciaal voor zijn Apple Watch heeft ontwikkeld.

– Glances: een functie op de originele Apple Watch waarmee gebruikers essentiële informatie uit apps konden bekijken zonder deze te hoeven openen.

– Widgets: kleine en compacte applicaties die specifieke informatie of functionaliteit bieden op het apparaatscherm van een gebruiker.

