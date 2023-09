Wahoo onthult nieuwe Kickr Move Turbo Trainer en Kickr Bike Shift

By

Wahoo, het populaire technologiemerk voor indoor cycling, heeft de release aangekondigd van twee nieuwe producten: de Kickr Move-turbotrainer en de Kickr Bike Shift slimme fiets. De Kickr Move bevindt zich aan de top van Wahoo's Kickr slimme turbotrainer-assortiment en beschikt over nieuwe bewegingsmogelijkheden die tot doel hebben een natuurlijker rijgevoel te bieden en het gebruikerscomfort te verbeteren, geprijsd op $ 1,599.99 USD. Aan de andere kant zit de Kickr Bike Shift onder de Kickr Bike V2 en vereenvoudigt een aantal functionaliteiten, geprijsd op $ 2,999.99 USD.

De Kickr Move is voorzien van een XNUMX cm grote 'zwaartekrachtbaan' waarmee de belangrijkste hardware van de fietstrainer heen en weer kan glijden op een gebogen baan, waardoor een kleine hoeveelheid zijwaartse beweging ontstaat. Hierdoor kan de fiets vrij bewegen tijdens trainingen, waardoor vermoeidheid wordt verminderd en de algehele efficiëntie wordt verbeterd. De schuifrail is afsluitbaar voor eenvoudig transport en montage op de fiets. Om de Kickr Move te koppelen met een Kickr Climb is een extra hardware-adapter vereist, maar deze kan afzonderlijk worden aangeschaft.

Qua specificaties biedt de Kickr Move Bluetooth-, ANT+- en WiFi-connectiviteit, evenals een stroomnauwkeurigheid tot op 1%. Hij kan een maximale weerstand van 2,200 watt aan en heeft een gesimuleerd gradiëntbereik van -10% tot 20%. Het bevat ook functies zoals ERG Easy Ramp en Race Mode voor verbeterde trainingservaringen. De Kickr Move wordt geleverd met een SunRace 11-11T-cassette met 28 versnellingen, wat nog steeds de voorkeur heeft onder Wahoo-gebruikers.

Wat de Kickr Bike Shift betreft, het is een meer betaalbare slimme fietsoptie met een stalen frame en weegt 40 kg. Het biedt een weerstand van 2200 watt, WiFi-connectiviteit en een nauwkeurigheid van de vermogensmeting binnen 1%. In tegenstelling tot de Kickr Bike V2 heeft de Kickr Bike Shift geen kantelfunctie of motoraangedreven traagheidsfunctie. Het behoudt echter het vijfpuntsaanpassingssysteem, app-gebaseerde installatie en configureerbare shifters en knoppen.

Zowel de Kickr Move als de Kickr Bike Shift zijn per direct verkrijgbaar. De Kickr Move kost $ 1,599.99 USD, terwijl de Kickr Bike Shift $ 2,999.99 USD kost en eind september wordt verzonden.

