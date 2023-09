Valve's nieuwe hardware-idee wordt gecertificeerd in Zuid-Korea

****

Het is bekend dat Valve ambities heeft die verder gaan dan het Steam Deck, en nieuwe informatie suggereert dat het bedrijf zich mogelijk klaarmaakt om een ​​van zijn hardware-ideeën te lanceren. Het National Radio Research Agency in Zuid-Korea heeft een ‘draadloos apparaat met laag vermogen’ van Valve gecertificeerd met de aanduiding ‘RC-V1V-1030’. Hoewel de certificering niet veel details over het apparaat geeft, geeft het wel aan dat het 5GHz Wi-Fi gebruikt, wat al gebruikelijk is op de meeste computers. Regelgevende instanties vereisen doorgaans certificering voor apparaten die in een land worden geïmporteerd en mogelijk verkocht. Het Valve-apparaat is nog niet verschenen in de FCC-database van de Verenigde Staten of de Bluetooth SIG, maar dit kan in de toekomst veranderen.

In de code van Valve staan ​​enkele hints over de hardwareplannen van het bedrijf. Michael Larabel van Phoronix ontdekte dat Valve wijzigingen heeft aangebracht met betrekking tot de Van Gogh APU van het Steam Deck, inclusief verwijzingen naar de productnamen “Galileo” en “Sephiroth.” Greg Coomer van Valve heeft eerder gezegd dat de bestaande APU in het Steam Deck ook geschikt zou kunnen zijn voor een standalone VR-headset. Het is echter minder waarschijnlijk dat een nieuwe Steam Controller-gamepad de volledige Steam Deck-chip zou bevatten.

Valve heeft verschillende hardware-ideeën onderzocht, waaronder een stand-alone VR-headset met de codenaam ‘Deckard’, zoals bevestigd door bronnen in 2021. Er circuleren ook patentafbeeldingen van het apparaat. Of het gecertificeerde ‘draadloze apparaat met laag vermogen’ verband houdt met een vernieuwing van het Steam Deck of een volledig nieuw hardwareproduct valt nog te bezien. Het kan echter verstandig zijn als Valve een aankondiging doet voordat Nintendo zijn opvolger van de Nintendo Switch onthult.

