Stadsparken gebouwd op voormalige verbrandingslocaties zouden het loodgehalte in de bodem kunnen verhogen

Samenvatting: Uit een onderzoek uitgevoerd door Duke University is gebleken dat stadsparken en speeltuinen die op voormalige afvalverbrandingslocaties zijn gebouwd, nog steeds aanzienlijk hoge loodniveaus in de bodem kunnen hebben. De studie verzamelde en analyseerde oppervlaktegrondmonsters van drie stadsparken in Durham, North Carolina, die zich bevinden op voormalige verbrandingsinstallaties die begin jaren veertig werden gesloten. Uit de resultaten bleek dat een van de parken een loodgehalte had van meer dan 1940 delen per miljoen, meer dan vijf keer hoger dan de huidige EPA-norm voor veilige bodems in kinderspeelplaatsen. Blootstelling aan lood in de bodem kan op de lange termijn gezondheidseffecten hebben, vooral bij kinderen, waaronder schade aan de hersenen en het zenuwstelsel, vertraagde groei en ontwikkeling, en leer- en gedragsproblemen. De studie benadrukt de noodzaak van meer monitoring en testen van bodemverontreiniging in stedelijke gebieden, aangezien veel steden parken, scholen, huizen en andere gebouwen hebben gebouwd op voormalige verbrandingsinstallaties en asverwijderingslocaties.

Steden in de VS en Canada verbrandden hun afval en afval in gemeentelijke verbrandingsovens tot begin jaren zeventig, toen zorgen over luchtvervuiling tot de sluiting ervan leidden. Uit het onderzoek blijkt echter dat de erfenis van de vervuiling door deze verbrandingsovens nog steeds kan voortduren in stedelijke bodems. De onderzoekers suggereren dat historische onderzoeken duiden op een gebrek aan bewustzijn over de gezondheids- en milieugevaren van verbrandingsas, die geconcentreerde niveaus van lood en andere verontreinigende stoffen bevatte. De as werd soms verspreid over parken en andere stedelijke ruimtes, wat bijdroeg aan bodemverontreiniging.

Het onderzoek benadrukt ook het belang van het gebruik van nieuwe technologie voor bemonstering en monitoring van bodemverontreiniging. Het gebruik van draagbare röntgenfluorescentie-instrumenten maakt een snelle analyse van grondmonsters op meerdere metalen, waaronder lood, mogelijk. De onderzoekers zijn van mening dat het gebruik van historische gegevens over afvalverbranding en asverwijdering kan helpen bij het identificeren van hotspots voor besmetting en het versnellen van de inspanningen om risico's te beoordelen en te beperken. Deze studie herinnert ons aan de potentiële gevaren die verontreinigde grond in stedelijke gebieden met zich meebrengt en aan de noodzaak van voortdurende monitoring- en herstelinspanningen.

Bron: Environmental Science & Technology Letters (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488