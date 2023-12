Winterstorm bedekt de bergen van North Carolina in sneeuw

Overzicht:

Terwijl een winterstorm door de westelijke regio van North Carolina raast, wordt verwacht dat de bergen woensdagmiddag een aanzienlijke hoeveelheid sneeuw zullen ontvangen. De National Weather Service heeft een winterweeradvies uitgegeven voor gebieden boven 3,500 voet en voor heel Avery County. Delen van belangrijke wegen in de bergen, waaronder de Blue Ridge Parkway, zijn al afgesloten vanwege de sneeuwval. Op de hoogste toppen van de Smokies kan mogelijk meer dan vijftien centimeter sneeuw liggen, vergezeld van sterke windstoten tot 45 km/uur. Skiresorts in de omgeving bereiden zich voor op het seizoen, waarbij op twee na alle bergen van North Carolina al open zijn voor skiën. De winterstorm zal naar verwachting tussen de zeven en vier centimeter sneeuw brengen naar gebieden met hoogtes rond de 3,500 voet. Reizigers wordt geadviseerd voorzichtig te zijn en rekening te houden met gladde wegen, wat van invloed kan zijn op het woon-werkverkeer in de ochtend.

Winterstorm treft de bergen van North Carolina

Een winterstorm is neergedaald over de bergen in het westen van Noord-Carolina, waardoor het landschap in een winterwonderland is veranderd. De National Weather Service heeft een winterweeradvies voor de regio uitgegeven, omdat gebieden boven 3,500 meter en Avery County bedekt zijn met sneeuw. Bewoners en bezoekers in de bergen kunnen door de sneeuwophoping reisproblemen en gevaarlijke omstandigheden verwachten.

Delen van de Blue Ridge Parkway zijn al gesloten en er worden nog meer sluitingen verwacht naarmate de sneeuwstorm voortduurt. Andere belangrijke wegen, zoals US 441/Newfound Gap Road en NC Highway 128, zijn ook afgesloten vanwege sneeuw en ijs. Deze afsluitingen zijn bedoeld om de veiligheid van automobilisten te garanderen en ongevallen als gevolg van gladde wegen te voorkomen.

De ski-industrie in de regio profiteert van de winterstorm, waarbij op twee na alle bergen van North Carolina open zijn om te skiën. Skigebieden zijn blij met de gunstige omstandigheden en heten bezoekers welkom om van de besneeuwde hellingen te genieten. Reizigers moeten echter voorzichtig zijn wanneer ze naar de resorts rijden, omdat ijzige en besneeuwde wegen de reis een uitdaging kunnen maken.

Voorspellingen en veiligheidsmaatregelen

De voorspelling voorspelt dat er op de hoogste toppen van de Smoky Mountains meer dan vijftien centimeter sneeuw kan vallen, vergezeld van windstoten tot 45 km/uur. In gebieden met hoogtes rond de 3,500 voet wordt verwacht dat er tussen de XNUMX en XNUMX centimeter sneeuw zal vallen. De sneeuwval zal naar verwachting tot woensdag laat in de ochtend of vroeg in de middag aanhouden en geleidelijk afnemen.

Reizigers wordt geadviseerd voorbereid te zijn op besneeuwde wegen en beperkt zicht. De verwachting is dat de wegen glad zullen zijn, wat gevolgen kan hebben voor het woon-werkverkeer in de ochtend. Het is essentieel om voorzichtig te zijn tijdens het rijden, een veilige afstand tot andere voertuigen aan te houden en extra reistijd in te plannen.

De winterstorm brengt zowel schoonheid als uitdagingen naar de bergen van North Carolina. Zowel inwoners als bezoekers worden geadviseerd om op de hoogte te blijven van de laatste weersomstandigheden en wegafsluitingen om hun veiligheid te garanderen terwijl ze genieten van het winterwonderland.