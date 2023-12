Ongekende vraag naar Davis Cup-tickets duidt op heropleving van tennis in Ierland

By

De kaartjes voor de komende Davis Cup-tenniswedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk waren binnen slechts twee uur na verkoop uitverkocht, wat wijst op een opmerkelijke heropleving van tennis in het land. De wedstrijd, die op 3 en 4 februari wordt gehouden in de UL Arena in Limerick, omvat twee enkelspelwedstrijden op zaterdag en een dubbelspel, samen met twee extra enkelspelwedstrijden op zondag.

De overweldigende respons van fans heeft Tennis Ireland ertoe aangezet plannen te maken voor een grotere zitcapaciteit. De CEO van de organisatie, Kevin Quinn, sprak zijn engagement uit om meer toeschouwers te huisvesten door begin januari extra zitplaatsen te installeren. “Ik zal een ontmoeting hebben met UL om de capaciteit te bespreken en ik verwacht dat we begin januari de installatie van meer zitplaatsen en een verdere vrijgave van tickets zullen kunnen bevestigen”, verklaarde hij.

De grote vraag naar kaartjes weerspiegelt zowel de opgekropte vraag van de traditionele tennisgemeenschap naar een Davis Cup-thuiswedstrijd als de groeiende populariteit van de sport onder een nieuwe generatie spelers. De aankondiging van de wedstrijd resulteerde in een stroom van aanvragen, en de snelle uitverkoop op de ochtend van de kaartuitgave was werkelijk opmerkelijk.

Voormalig profspeler en aanvoerder Conor Niland, afkomstig uit Limerick en heeft deelgenomen aan prestigieuze Grand Slam-evenementen, uitte zijn enthousiasme voor de spelers. “Dit is fantastisch nieuws voor de spelers. Ze waren al opgetogen bij het vooruitzicht om in een arena als die van UL te strijden. Nu weten ze zeker dat ze dat voor een volle zaal zullen doen. Het zal enorm voor hen zijn, en ik kan hun totale inzet garanderen om een ​​stevige uitdaging te bieden aan wat een oppositie van wereldklasse zal zijn”, aldus hij.

Het Oostenrijkse team, dat naar verwachting een zware wedstrijd zal opleveren voor Ierland, beschikt over topspelers als Dominic Thiem, Jurij Rodionov en Dennis Novak. Ierland mag voor het eerst in bijna tien jaar een thuiswedstrijd organiseren en kan anticiperen op een opwindende en zeer competitieve Davis Cup-wedstrijd op eigen terrein.