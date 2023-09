Google wordt geconfronteerd met een rechtszaak wegens beschuldigingen van misbruik van monopoliemacht

De Amerikaanse regering daagt Google voor de rechter en beschuldigt de technologiegigant ervan misbruik te maken van zijn monopoliemacht in de zoekmachine-industrie. Het proces, dat de eerste grote monopoliezaak van de regering in decennia en de eerste in het tijdperk van het moderne internet markeert, begint dinsdag in Washington, DC.

De kern van de zaak van het ministerie van Justitie is de bewering dat Google zijn zakelijke activiteiten heeft georkestreerd om ervoor te zorgen dat het de eerste zoekmachine is die gebruikers zien wanneer ze hun telefoon of webbrowser gebruiken. De regering stelt dat het doel van Google was om de concurrentie uit te schakelen en zijn dominantie te behouden.

Voormalig procureur-generaal William Barr beschreef de rechtszaak als een aanval op de greep van Google op internet, waardoor miljoenen consumenten, adverteerders, kleine bedrijven en ondernemers worden getroffen. Na jaren van voorbereiding, inclusief de productie van miljoenen pagina's met documenten en verklaringen van meer dan 150 personen, wordt de zaak eindelijk voor de rechter gebracht.

De uitkomst van dit baanbrekende proces zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de technologie-industrie en het internet als geheel. Het daagt de macht uit van technologiebedrijven bij het controleren van de producten die mensen dagelijks gebruiken. Als dit lukt, kan dit mogelijk de manier veranderen waarop technologiegiganten opereren en een directe impact hebben op de manier waarop het internet functioneert.

Google, dat momenteel ongeveer 90% van de Amerikaanse zoekmachinemarkt in handen heeft en een waarde heeft van $1.7 biljoen, stelt dat zijn zoekproduct superieur is aan zijn concurrenten. Het bedrijf stelt dat gebruikers er uit voorkeur voor kiezen om Google te gebruiken, omdat het tegenwoordig gemakkelijk is om naar een alternatieve zoekmachine over te stappen.

Deze zaak doet denken aan de antitrustzaak uit 1998 tegen Microsoft, die resulteerde in een overwinning voor het ministerie van Justitie. De overeenkomsten tussen de twee zaken en hun mogelijke uitkomsten hebben ertoe geleid dat velen de Microsoft-zaak zien als een blauwdruk voor de strijd tegen de huidige technologiegiganten.

De zaak van de regering tegen Google concentreert zich op de exclusieve deals van het bedrijf met telefoonfabrikanten als Apple en Samsung, maar ook met webbrowsers als Mozilla. Deze overeenkomsten zorgen ervoor dat Google de standaardzoekmachine is op de meeste apparaten, waardoor de concurrentie wordt onderdrukt en de aanwezigheid van kleinere rivalen wordt beperkt.

De komende weken zal het proces zich ontvouwen en zal het vonnis de toekomst van de technologie-industrie bepalen. Ongeacht de uitkomst betekent deze spraakmakende zaak een cruciaal moment in de aanpak van de machtsdynamiek binnen de technologiesector.

