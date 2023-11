Het belang van geestelijke gezondheidszorg op universiteiten begrijpen

Een tragedie trof de gemeenschap van de Universiteit van New Hampshire toen ze rouwden om het verlies van een student die zondag door zelfmoord om het leven kwam. De student, een junior aan het Peter T. Paul College of Business and Economics, werd door schoolfunctionarissen beschreven als een loyale en goedhartige vriend die een positieve impact had op de UNH-gemeenschap. De campusgemeenschap wordt vooral getroffen nu de studenten zich voorbereiden om deze week naar Thanksgiving te vertrekken.

In de nasleep van deze verwoestende gebeurtenis benadrukte UNH-president James W. Dean Jr. het belang van het ondersteunen van studenten die mogelijk in rouw zijn. Hij moedigde de docenten aan zich bewust te zijn van het verdriet dat veel studenten kunnen ervaren en om flexibiliteit te bieden op het gebied van academische verantwoordelijkheden. De universiteit staat in contact met de familie van de student en zal te zijner tijd informatie verstrekken over herdenkingsdiensten.

Rene Kelley, hoofd van de politie van Durham, bevestigde dat de dood een zelfmoord was en verzekerde dat er geen kwaad opzet in het spel was. Het onderzoek is aan de gang.

De psychologische en counselingdiensten van de universiteit en het Employee Assistance Program erkennen de behoefte aan ondersteuning en begeleiding in tijden als deze en zijn beschikbaar voor studenten, docenten en personeel. Het is van cruciaal belang dat mensen contact opnemen en hulp zoeken als ze zich verdrietig of verdrietig voelen.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Hoe kunnen studenten contact opnemen met de psychologische en counselingdiensten van UNH?

A: Studenten kunnen voor ondersteuning contact opnemen met de psychologische en counselingdiensten op (603) 862-2090.

Vraag: Hoe kunnen medewerkers en docenten toegang krijgen tot het Employee Assistance Program bij UNH?

A: Het Employee Assistance Program is rechtstreeks te bereiken op (800) 424-1749.

Vraag: Zijn er nationale crisishulplijnen beschikbaar voor onmiddellijke ondersteuning?

A: Ja, de hotline van de National Alliance on Mental Illness (NAMI) is bereikbaar op 800-950-NAMI (6264), de National Suicide Prevention Lifeline op 800-273-TALK (8255) en de National Crisis Line op 1- 833-710-6477. Deze crisislijnen bieden onmiddellijke steun en begeleiding aan mensen in nood.