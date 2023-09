Asteroïde Sample Return Mission OSIRIS-REx bereikt hoogtepunt

Een capsule met 250 gram asteroïdestof zal op 24 september in de woestijn van Utah landen, het hoogtepunt van NASA's OSIRIS-REx-missie. De missie, die in 2016 werd gelanceerd, had tot doel een monster van de asteroïde Bennu te verzamelen en terug te sturen, dat waardevolle inzichten biedt in de vorming van ons zonnestelsel meer dan 4.5 miljard jaar geleden. De capsule zal zorgvuldig worden vervoerd naar een NASA-laboratorium in Houston om besmetting te voorkomen voordat deze wordt gedistribueerd naar verschillende deelnemende laboratoria over de hele wereld.

Bennu is een relatief primitief materiaal en is zeer waardevol voor wetenschappers die de oorsprong van het zonnestelsel willen begrijpen. Soortgelijke meteorieten met de samenstelling van Bennu vallen weliswaar op de aarde, maar verbranden vaak in de atmosfeer of raken vervuild door het terrestrische milieu. De OSIRIS-REx-missie biedt een unieke kans om een ​​niet-verontreinigd monster te bestuderen.

Canadese onderzoekers krijgen ook de mogelijkheid om een ​​deel van het monster te analyseren, dankzij hun bijdrage aan de missie met het OLA-instrument (OSIRIS-REx Laser Altimeter). De Canadian Space Agency krijgt toegang tot 4% van het monster, wat overeenkomt met 10 gram. Michael Daly, een onderzoeker aan de Universiteit van York, is van plan de thermische geleidbaarheid van zijn monster te meten om de thermische eigenschappen van de hele asteroïde te bepalen. Dominique Weis en haar collega's van de Universiteit van British Columbia gaan een gevoelige vorm van massaspectrometrie gebruiken om de samenstelling van Bennu te bepalen.

Terwijl driekwart van het monster bewaard zal blijven voor toekomstige generaties om te bestuderen, zal de OSIRIS-REx-missie doorgaan na de levering van de capsule. De sonde zal in 2029 in een baan rond de asteroïde Apophis gaan draaien.

Bronnen:

– NASA's OSIRIS-REx-missie

– Michael Daly, onderzoeker aan de Universiteit van York

– Dominique Weis, directeur van het Pacific Centre for Isotopic and Geochemical Research aan de Universiteit van British Columbia