De laatste krantenkoppen: gevangenenruil met Iran, goedkeuring door de FDA van een nieuw vaccin, antitrustproces tegen Google, orkaandreiging, terugkeer van de talkshow van Drew Barrymore en een wijnramp in Portugal

In recent nieuws heeft de regering-Biden een stap gezet in de richting van het veiligstellen van de vrijlating van vijf Amerikaanse burgers die in Iran zijn vastgehouden door banken een ontheffing te verlenen om 6 miljard dollar aan bevroren Iraanse oliefondsen over te maken zonder angst voor Amerikaanse sancties. Het Congres is op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling en de gevangenenruil zou mogelijk al volgende week kunnen plaatsvinden. In ruil daarvoor zullen ook vijf Iraanse burgers die in de VS zijn vastgehouden, worden vrijgelaten. Deze diplomatieke stap heeft tot doel de betrekkingen tussen de VS en Iran te verbeteren.

De FDA heeft goedkeuring verleend voor een nieuw coronavirusvaccin dat specifiek gericht is op de omicron-subvariant, ter voorbereiding op het komende respiratoire virusseizoen in de herfst. Hoewel het vaccin is goedgekeurd voor iedereen van zes maanden en ouder, zal het adviespanel van de CDC bijeenkomen om een ​​meer gerichte aanpak te bepalen. Het vaccin zal naar verwachting later deze week beschikbaar zijn en zal gratis zijn voor de meeste Amerikanen met een particuliere verzekering, Medicaid of Medicare.

Marokko is traag met het accepteren van buitenlandse hulp na een recente aardbeving. Het land heeft te maken gehad met uitdagingen bij het coördineren van de hulpinspanningen en het distribueren van hulp aan de getroffen gebieden, waardoor vertragingen ontstonden bij het helpen van degenen die door de ramp waren getroffen.

Het ministerie van Justitie staat op het punt een antitrustproces tegen Google te beginnen, waarbij de technologiegigant onder de loep zal worden genomen omdat hij mogelijk zijn dominante positie op de markt voor zoekmachines gebruikt om de concurrentie op het gebied van zoeken en adverteren te onderdrukken. Dit spraakmakende proces is het eerste in zijn soort tegen een groot technologiebedrijf in meer dan twintig jaar en zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de technologie-industrie en het toekomstige bereik van Google.

Orkaan Lee vormt een groeiende bedreiging voor het oosten van New England, met kans op harde wind, zware regenval en stormvloed. Hoewel het naar verwachting offshore zal blijven, kunnen de Canadian Maritimes en Nova Scotia een voltreffer ervaren. Verwacht wordt dat de storm zal verzwakken, maar in omvang zal toenemen naarmate hij naar het noorden beweegt.

Te midden van de aanhoudende stakingen in Hollywood brengt Drew Barrymore haar talkshow terug. Deze beslissing komt op een moment dat veel producties in de wacht staan, waardoor kijkers tijdens de downtime van de branche van nieuwe inhoud kunnen worden voorzien.

Bij een wijngerelateerde ramp overspoelde ongeveer 600,000 liter rode wijn de straten van São Lourenço do Bairro, Portugal, nadat twee wijntanks van een plaatselijke distilleerderij barsten. Brandweerlieden slaagden erin de enorme hoeveelheid wijn naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie te leiden. De wijn zou dit jaar vernietigd worden vanwege een overschot, waardoor hij ongeschikt werd voor consumptie.

Ten slotte kunnen gebruikers van Chrome nu profiteren van nieuwe privacy- en advertentie-instellingen. Deze instellingen zijn bedoeld om de privacy te verbeteren en gebruikers meer controle te geven over hun browse-ervaring.

