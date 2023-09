De top vijf geldverdienende GTA online-overvallen aller tijden

Geld is cruciaal in Grand Theft Auto (GTA) Online, en overvallen zijn een van de snelste en meest winstgevende manieren om miljoenen te verdienen. In dit artikel zullen we de top vijf van GTA Online-overvallen onderzoeken die geld opleveren:

5) Het Bogdan-probleem: deze overval maakt deel uit van de Doomsday Heist-acts en vereist twee tot vier spelers. Het ene team moet een onderzeeër infiltreren, terwijl het andere team dekking biedt met behulp van GTA Online's Mammoth Avenger. De uitbetaling voor The Bogdan Problem bedraagt ​​ongeveer $ 1,425,000 op de normale moeilijkheidsgraad.

4) De Pacific Standard Job: dit klassieke scenario voor een bankoverval werd in 2015 geïntroduceerd. Er zijn vier spelers voor nodig en er zijn risicovolle situaties en gevechten met rivaliserende overvalploegen betrokken. De uitbetaling voor The Pacific Standard Job bedraagt ​​$750,000 op Easy, $1,500,000 op Normal en $1,875,000 op Hard.

3) Het Doomsday-scenario: Als een van de acts van The Doomsday Heist kan deze overval door twee tot vier spelers worden voltooid. Hoewel het lang duurt, biedt het een uitbetaling van $1,800,000 op de normale moeilijkheidsgraad en $2,250,000 op de harde moeilijkheidsgraad.

2) De Diamond Casino-overval: voor deze overval, die eind 2019 werd toegevoegd, moeten spelers een Arcade opzetten. Het biedt drie benaderingen: Stil en Sneaky, Big Con of Agressief. De hoogste uitbetaling van $3,619,000 kan worden verdiend door diamanten te plunderen op de moeilijkheidsgraad Hard.

1) De Cayo Perico-overval: In tegenstelling tot de anderen kan deze overval solo worden gespeeld. Het vindt plaats op het eiland Cayo Perico en vereist een Diamond Casino Penthouse en de Kosatka-onderzeeër. De primaire uitbetaling is afhankelijk van het doelwit, waarbij het Panther Statue $ 4,089,152 biedt op de moeilijkheidsgraad Hard.

Deze overvallen bieden spelers lucratieve mogelijkheden om rijkdom te vergaren in GTA Online. Bron: Kennis en ervaring in het spel.