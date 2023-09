Xbox Digital Broadcast keert terug naar Tokyo Game Show 2023

De langverwachte Xbox Digital Broadcast keert op 21 september terug naar de Tokyo Game Show. Dit jaarlijkse evenement dient als platform voor Xbox en Bethesda Softworks om updates over hun games te geven en een gevarieerde verzameling titels te presenteren van makers uit Japan en in heel Azië.

Bovendien zal Xbox nieuwe toevoegingen aankondigen aan hun steeds groter wordende Xbox Game Pass-bibliotheek, die een breed scala aan content biedt van teams uit heel Azië. Dit nieuws zal zeker fans prikkelen die graag nieuwe game-ervaringen willen ontdekken.

De uitzending zal beschikbaar zijn voor kijkers op het officiële YouTube-kanaal van Tokyo Game Show, evenals op geselecteerde sociale Xbox-kanalen. Het zal worden gepresenteerd in verschillende talen, waaronder Japans, Engels, Koreaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Maleis, Thais, Vietnamees, Indonesisch, Frans, Duits en Castiliaans Spaans. Daarnaast bevat de uitzending Japanse Gebarentaal (JSL), Australische Gebarentaal (AusLan) en audiobeschrijvingen in zowel het Japans als het Engels.

Xbox heeft ook grote zorg besteed aan het ontwerpen van de beelden voor de Tokyo Game Show van dit jaar. De beelden combineren Xbox- en Japanse iconografie, met de Xbox Nexus, Xbox Series X-console, Maneki-neko (wenkende kat), de berg Fuji, kosmosbloemen en een Japanse lantaarn. De introductie van Maneki-neko, een symbool van geluk, heeft tot doel fortuin te brengen voor alle spelers die zich afstemmen op het evenement.

Als speciale traktatie voor fans in Japan die het fysieke evenement in de Makuhari Messe bijwonen, biedt Xbox een exclusieve kans. Phil Spencer en Sarah Bond zullen een livesessie organiseren, en fans kunnen gratis tickets aanvragen via de website van IGN Japan of Twitter-account.

Tokyo Game Show 2023 belooft een viering te worden van de opmerkelijke games die worden ontwikkeld voor het Xbox-platform. Spelers uit Japan, Azië en de rest van de wereld kijken reikhalzend uit naar het evenement, waar de nieuwste updates en opwindende aankondigingen zullen worden getoond. Bezoek de officiële Tokyo Game Show-website voor meer informatie over het schema en details.

Titel: Xbox Digital Broadcast keert terug naar Tokyo Game Show 2023

Bron: Xbox-nieuws

Definities:

– Tokyo Game Show: een jaarlijkse videogameconventie in Tokio, Japan.

– Xbox Game Pass: een abonnementsservice die toegang geeft tot een bibliotheek met games voor Xbox-consoles en pc.

– Bethesda Softworks: een uitgever van videogames die bekend staat om populaire titels als The Elder Scrolls en Fallout.

– Maneki-neko: Ook bekend als de wenkende kat, het is een veel voorkomend Japans beeldje waarvan wordt aangenomen dat het geluk en fortuin brengt.

– Makuhari Messe: een congrescentrum in Chiba, Japan, waar de Tokyo Game Show plaatsvindt.

– IGN Japan: de Japanse divisie van de populaire videogamewebsite IGN.