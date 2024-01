Titel: NASA Ontdekt Enorme Asteroïde die de Aarde Nadert

Samenvatting: NASA heeft een enorme asteroïde gedetecteerd, vergelijkbaar in grootte met een vliegtuig, die met een snelheid van 30.606 km/uur op weg is naar onze planeet. Het Asteroid Watch-dashboard, ontworpen om close-approaches van asteroïden en kometen te monitoren, onthulde deze verontrustende ontdekking. Het dashboard biedt niet alleen details over de dichtsbijzijnde benaderingsdatum, maar ook informatie over de diameter, grootte en afstand van de objecten tot de Aarde.

Veelgestelde vragen:

V: Wat is de grootte van de asteroïde die door NASA is ontdekt?

A: NASA heeft een asteroïde gedetecteerd met ongeveer dezelfde grootte als een vliegtuig.

V: Hoe snel beweegt de asteroïde zich voort?

A: De asteroïde snelt met een snelheid van 30.606 km/uur richting de Aarde.

V: Hoe heeft NASA de asteroïde gedetecteerd?

A: De asteroïde werd gedetecteerd met behulp van het Asteroid Watch-dashboard, een tool die door NASA is ontwikkeld om asteroïden en kometen die richting de Aarde komen te volgen.

V: Welke informatie biedt het dashboard?

A: Het dashboard geeft de datum van de dichtstbijzijnde benadering, evenals de geschatte objectdiameter, grootte en afstand tot de Aarde voor elke ontmoeting.

V: Wordt de asteroïde als een potentiële bedreiging beschouwd?

A: Volgens het dashboard wordt een object groter dan ongeveer 150 meter, dat binnen een afstand van 4,6 miljoen mijl van de Aarde kan komen, geclassificeerd als een potentieel gevaarlijk object.

