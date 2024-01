Tiener bereikt ongekende prestatie in legendarische videogame

Een 13-jarig genie uit Oklahoma heeft het ongelooflijke bereikt: hij heeft Tetris op een niveau verslagen waar niemand anders ooit is gekomen. Willis Gibson is de eerste menselijke gamer die level 157 van deze iconische videogame heeft weten te overwinnen, bijna vier decennia na de release ervan.

Gibson’s prestatie was zo enorm dat het spel crashte, wat hem deed uitroepen: “Ik ga flauwvallen, ik kan mijn vingers niet meer voelen.” In een YouTube-video die inmiddels viraal is gegaan, uitte Gibson zijn ongeloof over het crashen van het spel en het overtreffen van alle verwachtingen.

Tetris, gecreëerd door de Sovjet-ingenieur Alexey Pajitnov in 1984 en bekend geworden op de Nintendo Entertainment System, blijft een bron van nostalgie en fascinatie voor gamers over de hele wereld. Guinness World Records erkent meer dan 200 officiële varianten van Tetris, waardoor het een recordbrekende franchise is. Daarnaast heeft een mobiele versie die in 2006 is ontwikkeld door Electronic Arts 100 miljoen verkopen behaald, waarmee het de op twee na bestverkochte videogame aller tijden is.

Pajitnov zelf gaf toe dat hij werd gegrepen door de verslavende aard van het spel dat hij had gecreëerd en zei: “Ik kon mezelf niet tegenhouden om deze prototypeversie te spelen, omdat het erg verslavend was om de vormen samen te voegen.” Tetris werd snel populair en heeft de decennia overleefd, waarbij de Koude Oorlogsachtergrond zelfs een recente Apple TV+-film heeft geïnspireerd.

De eenvoud van Tetris wordt vaak genoemd als de sleutel tot zijn blijvende aantrekkingskracht. Terwijl moderne videogames complexe verhaallijnen, ingewikkelde visuals en uitgebreide personages hebben, blijft Tetris populair vanwege zijn eenvoudige concept: spelers moeten vallende blokken manipuleren en plaatsen om volledige rijen te vormen. Naarmate het spel vordert, vallen de blokken steeds sneller, wat een grotere uitdaging vormt.

Ondanks de eenvoudige spelmechanica blijft Tetris evolueren. Vóór 2011 geloofden gamers dat level 29 het hoogst haalbare niveau was, omdat het de snelheid van het spel het snelst was. Echter, spelers hebben deze overtuiging sindsdien verbrijzeld door ongekende niveaus te bereiken in toernooien zoals het Classic Tetris World Championship. Technieken zoals “hypertappen” en “rollen” zijn gebruikt om deze opmerkelijke prestaties te behalen.

Willis Gibson, hoe buitengewoon menselijk gamer hij ook is, behaalde een derde plaats in het wereldkampioenschap van 2023. In 2021 bereikte zelfs een door AI aangedreven Tetris-speler level 236 door de spelparameters te manipuleren. Desalniettemin betogen experts dat de blijvende populariteit van Tetris voortkomt uit zijn eenvoud en inherente moeilijkheid. Zoals Scott Steinberg, een videogame-expert en consultant, treffend stelde: “Soms is eenvoud beter en de beste games doorstaan de tand des tijds.”

Samenvatting

