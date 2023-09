Venmo-gebruikers melden storingen en betalingsproblemen

Duizenden Venmo-gebruikers hebben onlangs problemen ondervonden met de app, waaronder problemen met betalingen en geldoverboekingen. De meldingen van deze problemen bereikten vandaag rond 10.30 uur ET een hoogtepunt, waarbij veel gebruikers klaagden dat de app niet goed werkte en dat betalingen niet doorkwamen. Venmo heeft het probleem niet officieel aangepakt of updates op sociale media gegeven.

Gebruikers zijn naar platforms als Twitter gegaan om hun frustraties over Venmo te uiten. Sommige personen hebben gemeld dat hun saldo in de app niet wordt bijgewerkt, wat verwarring en bezorgdheid veroorzaakt. Anderen hebben geklaagd dat ze niet bij hun geld konden, met als gevolg ongemakken zoals verspilde ritjes naar de winkel. De klantenservice van Venmo was moeilijk te bereiken, wat de frustratie nog verergerde.

Hoewel het aantal meldingen over Downdetector is afgenomen (er zijn er momenteel nog ongeveer 400 over), lijken de problemen voor de meeste gebruikers opgelost. Het is echter belangrijk op te merken dat er geen officiële bevestiging of verklaring van Venmo is met betrekking tot de storing.

Uit de Noord-Amerikaanse storingskaart van Downdetector blijkt dat de zwaarst getroffen gebieden verspreid zijn over de Verenigde Staten. Ondertussen laat een grafiek die de gerapporteerde problemen van het afgelopen uur weergeeft een stijgende trend zien.

Concluderend hebben Venmo-gebruikers onderbrekingen in de service ervaren, waaronder mislukte betalingen en app-storingen. Velen hebben hun grieven op verschillende platforms geuit, op zoek naar hulp en een oplossing. Venmo heeft nog geen officiële uitleg of updates over de situatie gegeven.

