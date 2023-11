FiiO brengt de KB3 uit: een toetsenbord met ingebouwde DAC en hoofdtelefoonversterker

FiiO, een gerenommeerd audiomerk, heeft zijn nieuwste innovatie onthuld: de KB3, een mechanisch toetsenbord uitgerust met een ingebouwde digitaal-naar-analoog converter (DAC) en hoofdtelefoonversterker. De KB3 is bedoeld om gebruikers een superieure audio-ervaring te bieden in vergelijking met traditionele 3.5 mm hoofdtelefoonaansluitingen op desktopcomputers en laptops.

Door de DAC en hoofdtelefoonversterker rechtstreeks in het toetsenbord te integreren, elimineert FiiO de noodzaak voor afzonderlijke apparaten die de werkruimte rommelig maken. Dit betekent dat er geen ingewikkelde hoofdtelefoonkabels of extra externe DAC's en versterkers meer nodig zijn. Met de expertise van FiiO op het gebied van audiotechnologie belooft de KB3 hoogwaardige geluidsprestaties.

De audiospecificaties van de KB3 zijn indrukwekkend. Het beschikt over dubbele Cirrus Logic CS43131 DAC's, die tot 32-bit/384 kHz en DSD256 audioformaten ondersteunen. Naast de standaard hoofdtelefoonaansluiting van 3.5 mm biedt het toetsenbord ook een gebalanceerde uitgang van 4.4 mm, wat meer opties voor audioconnectiviteit biedt. Volgens Tom's Hardware concurreren de audiomogelijkheden van de KB3 met de 80 dollar kostende KA13 hoofdtelefoonversterker van FiiO.

Het toetsenbord zelf beschikt naast zijn audiokwaliteiten over uitzonderlijke functies. Het is op een pakking gemonteerd en beschikt over hot-swap-schakelaars, waardoor schakelaars eenvoudig kunnen worden vervangen zonder te solderen. De KB3 is compatibel met zowel Mac- als Windows-systemen en ondersteunt RGB-verlichting. Het ondersteunt ook de populaire VIA-configuratiesoftware, waardoor de aanpassingsmogelijkheden worden uitgebreid. De compacte lay-out van 75 procent, die lijkt op laptoptoetsenborden, draagt ​​nog verder bij aan de aantrekkingskracht. Bovendien is er handig een volumeregelaar in de rechterbovenhoek van het toetsenbord geplaatst.

Hoewel de integratie van een hoofdtelefoonaansluiting in een toetsenbord niet geheel nieuw is, pakt FiiO's aanpak potentiële problemen met audio-interferentie aan door een ingebouwde DAC te gebruiken om het digitale audiosignaal van de computer om te zetten. Deze aanpak is vergelijkbaar met de Moondrop Dash, een ander recent toetsenbord met een ingebouwde koptelefoonaansluiting.

De KB3 is te koop op AliExpress. Klanten kunnen kiezen tussen een barebones-optie zonder schakelaars of keycaps voor $ 129.99 of een volledig geassembleerd model voor $ 149.99. FiiO biedt ook een draadloze versie van het toetsenbord, geprijsd op $ 129.99 voor het volledig geassembleerde model, maar deze variant mist de innovatieve audiofuncties die aanwezig zijn in de bekabelde versie.

FAQ:

1. Wat maakt de FiiO KB3 uniek?

De FiiO KB3 valt op door de integratie van een ingebouwde DAC en hoofdtelefoonversterker, die een verbeterde audiokwaliteit biedt in vergelijking met standaard 3.5 mm hoofdtelefoonaansluitingen.

2. Wat zijn de audiospecificaties van de KB3?

De KB3 beschikt over dubbele Cirrus Logic CS43131 DAC's, die tot 32-bit/384kHz en DSD256 audioformaten ondersteunen.

3. Kan de KB3 worden aangepast?

Ja, de KB3 ondersteunt RGB-verlichting en is compatibel met de populaire VIA-configuratiesoftware, waardoor aanpassingsmogelijkheden mogelijk zijn.

4. Is de KB3 verkrijgbaar als draadloos toetsenbord?

Ja, FiiO biedt een draadloze versie van de KB3, maar deze bevat niet de innovatieve audiofuncties van de bekabelde versie.