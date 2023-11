Nieuw Mini LED-gamingdisplay van AOC: onverslaanbare kwaliteit voor een onverslaanbare prijs

Op zoek naar een topklasse Mini LED-monitor voor een betaalbare prijs? Zoek niet verder. AOC heeft zojuist hun nieuwste gamingdisplay gelanceerd, de Q27G3XMN, en heeft de markt al stormenderhand veroverd. Deze 249.99″ 27P-monitor, die op Amazon slechts $ 1440 kost, biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding.

Wat de Q27G3XMN onderscheidt van zijn concurrenten is de Mini LED-achtergrondverlichtingstechnologie. In tegenstelling tot traditionele LCD-schermen maken Mini LED-monitoren gebruik van kleinere LED's die dichter op elkaar zijn gepakt, wat resulteert in superieure helderheid en zwartniveaus. Het Mini LED-display van AOC kan wedijveren met de beeldkwaliteit van OLED-monitoren, die bekend staan ​​om hun onverslaanbare visuele prestaties.

Met DisplayHDR 1000-certificering beschikt de Q27G3XMN over maar liefst 336 individuele dimzones. Deze zones kunnen worden gemanipuleerd om intense zwarttinten te verkrijgen, waardoor verbluffende inhoud met een hoog dynamisch bereik mogelijk wordt. Bovendien heeft AOC ervoor gezorgd dat het scherm 134% van het sRGB-kleurengamma bestrijkt, waardoor levendige en nauwkeurige kleuren direct uit de doos worden weergegeven dankzij de fabriekskleurkalibratie.

Gamers zullen blij zijn met de indrukwekkende specificaties van de Q27G3XMN. Met een razendsnelle verversingssnelheid van 180 Hz, adaptieve synchronisatietechnologie (hoewel FreeSync niet expliciet wordt genoemd) en AOC's Low Input Lag Mode voldoet deze monitor aan alle verwachtingen van competitieve gamers. Bovendien ondersteunt het een lagere verversingssnelheid van 120 Hz, perfect voor console-gaming op de nieuwste Sony- en Microsoft-consoles.

Gezien de specificaties en de geavanceerde Mini LED-technologie zou je verwachten dat er aan de Q27G3XMN een stevig prijskaartje hangt. Op basis van ons onderzoek is de monitor van AOC echter aanzienlijk goedkoper dan zijn concurrenten. Hoewel we de adviesprijs van de in de VS gevestigde fabrikant niet konden vinden, suggereren bronnen dat deze ongeveer $ 400 bedraagt. Met een huidige promotieprijs van $ 249.99 bestaat er geen twijfel over dat deze monitor uitzonderlijke waarde biedt.

FAQ:

Vraag: Wat is Mini LED-technologie?

A: Mini LED-technologie maakt gebruik van kleinere en dichtere LED's in het achtergrondverlichtingssysteem van een beeldscherm, wat resulteert in verbeterde helderheid en zwartniveaus.

Vraag: Wat is DisplayHDR 1000-certificering?

A: DisplayHDR 1000-certificering is een hoge standaard voor beeldschermen die bevestigt dat ze verbluffende inhoud met een hoog dynamisch bereik kunnen produceren met uitstekend contrast en kleurnauwkeurigheid.

Vraag: Ondersteunt de AOC Q27G3XMN FreeSync?

A: Hoewel niet expliciet vermeld, beschikt de monitor over adaptieve synchronisatietechnologie, die compatibel is met FreeSync.

Vraag: Is de Q27G3XMN geschikt voor console-gaming?

A: Ja, de monitor ondersteunt een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, waardoor hij ideaal is voor gamen op de nieuwste Sony- en Microsoft-consoles.