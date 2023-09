ThinkMarkets lanceert nieuwe ThinkPortal-app voor handelaren

ThinkMarkets, een toonaangevende aanbieder van multi-asset trading, heeft onlangs zijn ThinkPortal-app onthuld, een mobiele applicatie die handelaren de mogelijkheid biedt hun rekeningen gemakkelijk vanaf hun mobiele apparaten te beheren. De app is ontwikkeld om de gebruikerservaring te stroomlijnen en te verbeteren, waardoor handelaars onderweg een eenvoudige en efficiënte manier krijgen om meerdere accounts te beheren via één enkele applicatie.

Met de ThinkPortal-app hebben gebruikers toegang tot een uitgebreid overzicht van hun rekeningen, inclusief details zoals saldo, marge, margeniveau, hefboomwerking en open en gesloten posities. Bovendien kunnen gebruikers met de app gemakkelijk geld op hun rekeningen storten met behulp van verschillende betaalmethoden, waaronder creditcards/betaalkaarten, cryptocurrencies en lokale betalingsproviders.

De app houdt gebruikers ook op de hoogte van marktgebeurtenissen via een mondiale economische kalender en dagelijkse handelssignalen van ThinkMarkets' partner, Signal Centre. Door handelaren deze tools te bieden, wil de app klanten uitrusten met geavanceerde functies die hun handelservaring kunnen verbeteren.

Nauman Anees, medeoprichter en CEO van ThinkMarkets, sprak de toewijding van het bedrijf uit om geavanceerde tools en functies aan zijn klanten te leveren. Deze toewijding aan verbetering drijft ThinkMarkets ertoe te investeren in geavanceerde producten die de gebruikerservaring verbeteren. De ThinkPortal-app wordt beschouwd als een nieuwe mijlpaal in dit streven, omdat deze klanten meer controle en flexibiliteit biedt over hun handelsactiviteiten.

De ThinkPortal-app is beschikbaar in de App Store voor iOS-gebruikers en op Google Play voor Android-gebruikers. Bestaande klanten met ThinkTrader-, MT4/MT5-, PAMM- en/of ThinkCopy-accounts kunnen hun bestaande accounts downloaden en erop inloggen om toegang te krijgen tot de ThinkPortal-app. Handelaars die geen ThinkMarkets-account hebben, kunnen er ook rechtstreeks via de app een openen.

ThinkMarkets is een wereldwijd online makelaarsbedrijf, opgericht in 2010, dat klanten snelle en gemakkelijke toegang biedt tot meer dan 4,000 CFD-instrumenten in een reeks activa, waaronder valuta, indices, grondstoffen en aandelen. Met kantoren in Londen, Melbourne en Tokio, en hubs in de Azië-Pacific, Europa en Zuid-Afrika, opereert ThinkMarkets met verschillende financiële licenties over de hele wereld. Het bedrijf staat bekend om zijn door de sector erkende handelsplatforms, zoals het bekroonde ThinkTrader-platform.

