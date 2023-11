Maingear onthult krachtige, vooraf gebouwde werkstations voor professionals

Maingear, een toonaangevende pc-bouwer op maat, heeft zojuist zijn nieuwe Pro WS-serie gelanceerd, een reeks hoogwaardige, vooraf gebouwde systemen die speciaal zijn ontworpen voor professionals in verschillende industrieën. Met de nadruk op het leveren van superieure prestaties zijn deze werkstations gericht op game-ontwikkelaars, foto-editors, grafisch ontwerpers, videografen, 3D-renderingkunstenaars, muziekproducenten, CAD-ingenieurs, datawetenschappers en AI/Machine Learning-ontwikkelaars.

De Pro WS-serie biedt drie verschillende werkstationopties die kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften. Een opvallend kenmerk is de compatibiliteit met de onlangs uitgebrachte Threadripper 7000 CPU's, waardoor gebruikers toegang krijgen tot de allernieuwste verwerkingskracht.

De instapoptie, de Pro WS, wordt geleverd in een standaard mid-tower-ontwerp met het North mid-tower-chassis van Fractal Design. De stijlvolle panelen met houten afwerking aan de voorkant zorgen voor een elegante touch. De Pro WS kan worden uitgerust met de nieuwste Intel Core of AMD Ryzen CPU's en dubbele Nvidia RTX 6000 GPU's, wat uitzonderlijke grafische prestaties garandeert. De koeling wordt vakkundig verzorgd door Noctua, en de geheugenopties gaan tot maar liefst 128 GB DDR5. De opslagmogelijkheden bestaan ​​uit Samsung 990 NVMe SSD's of Seagate IronWolf HDD's, met een breed scala aan beschikbare capaciteiten. De Pro WS beschikt ook over een voeding van 1600 W en biedt meerdere besturingssysteemopties.

Voor degenen die nog meer kracht nodig hebben, biedt Maingear de Pro WS Max- en Pro RS-werkstations. De Pro WS Max, opgenomen in het ruime Define 7 XL-chassis, levert extreme prestatiemogelijkheden. De Pro RS, met een 4U rackmount-vormfactor, is gebouwd op het Silverstone RM44-chassis en biedt verbeterde uitbreidingsmogelijkheden.

Zowel de Pro WS Max- als de Pro RS-werkstations ondersteunen een breed scala aan CPU's, waaronder Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper en AMD Ryzen Threadripper Pro, voor compromisloze verwerkingskracht. Deze werkstations bieden ook uitzonderlijke grafische mogelijkheden en bieden plaats aan meerdere Nvidia A4000-, A5000- of RTX 6000 GPU's. Koeloplossingen van Noctua zorgen voor efficiënte thermische prestaties, en de geheugencapaciteit kan oplopen tot maar liefst 256 GB DDR5. Opslagopties weerspiegelen die van de Pro WS, en de werkstations worden geleverd met dezelfde 1600W PSU en besturingssysteemkeuzes.

Hoewel prijsdetails voor de Pro WS-serie nog niet zijn vrijgegeven, biedt Maingear een configurator op zijn officiële website, waarmee gebruikers hun werkstations kunnen aanpassen aan hun voorkeuren en vereisten.

Veelgestelde vragen

1. Kan ik de componenten in de Pro WS-werkstations van Maingear aanpassen?

Ja, Maingear biedt aanpassingsmogelijkheden voor zijn Pro WS-serie. Gebruikers kunnen hun favoriete CPU, GPU, geheugencapaciteit, opslagoplossing en besturingssysteem selecteren.

2. Wat is de garantiedekking voor Maingear's Pro WS-werkstations?

De Pro WS-werkstations worden standaard geleverd met 2 jaar Pro Solutions-garantie. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om te upgraden naar een garantie van 3 jaar voor uitgebreide dekking.

3. Zijn deze werkplekken geschikt voor professionals in alle branches?

Ja, de Pro WS-serie is ontworpen voor professionals in verschillende sectoren, waaronder game-ontwikkeling, fotobewerking, grafisch ontwerp, videografie, 3D-rendering, muziekproductie, CAD-engineering, datawetenschap en de ontwikkeling van AI/Machine Learning.

4. Hoe kan ik een Maingear Pro WS-werkstation kopen?

Maingear's Pro WS-werkstations kunnen rechtstreeks via de officiële Maingear-website worden gekocht. Gebruikers kunnen de configurator gebruiken om hun werkstations aan te passen voordat ze een aankoop doen.