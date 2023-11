Nieuwe Wahoo Kickr Core-bundel: betaalbare slimme trainer met toegevoegde waarde

Wahoo Fitness heeft zojuist een spannende aankondiging gedaan voor fietsliefhebbers. Ze hebben niet alleen de prijs van de Wahoo Kickr Core slimme trainer verlaagd, maar hebben ook een vooraf geïnstalleerde cassette meegeleverd met een keuze uit 8/9/10/11/12 snelheidsopties. Deze bundel wordt ook geleverd met een gratis jaarlidmaatschap voor het populaire virtuele trainingsplatform Zwift. Deze veranderingen bieden fietsers een meer betaalbare en handige optie om hun indoortrainingservaring te verbeteren.

De Wahoo Kickr Core slimme trainer, geïntroduceerd in 2018, is een betrouwbare en kosteneffectieve optie voor fietsers. Het enige nadeel was de afwezigheid van een vooraf geïnstalleerde cassette, in tegenstelling tot zijn tegenhanger, de Kickr smart trainer. Met de nieuwe Wahoo Kickr Core Bundle kunnen gebruikers echter genieten van het gemak van een vooraf geïnstalleerde cassette en een eenjarig Zwift-lidmaatschap, alles tegen een gereduceerde prijs. Deze bundelaanbieding is een primeur voor Wahoo Fitness, gevestigd in Atlanta, Georgia.

Naast de bundel is ook de prijs van de standalone Wahoo Kickr Core verlaagd om overeen te komen met de kosten van de Zwift Hub One slimme trainer. Klanten die de Kickr Core bij een plaatselijke fietsenwinkel of fysieke winkel kopen, krijgen echter de mogelijkheid om gebruik te maken van een eenjarig Zwift-lidmaatschap met korting voor $ 99.99.

De stopzetting van de klassieke slimme trainer van Zwift Hub, die een cassette met meerdere snelheden aanbood, betekent dat de Zwift Hub One nu de enige slimme trainer van het merk Zwift is die beschikbaar is. Hoewel de Zwift Hub One wordt geleverd met een enkel tandwiel en virtueel schakelen binnen de app, biedt de Wahoo Kickr Core een meer traditionele ervaring, waardoor gebruikers hun eigen fietscassette kunnen gebruiken en de aandrijflijn van hun fiets kunnen gebruiken om te schakelen.

Met deze updates hebben fietsers twee uitstekende opties om uit te kiezen. De Zwift Hub One is ideaal voor degenen die voornamelijk Zwift gebruiken of de voorkeur geven aan een eenvoudiger installatie, terwijl de Wahoo Kickr Core meer veelzijdigheid en integratie biedt met het Wahoo-ecosysteem van accessoires.

Om Zwift toegankelijker te maken, heeft het platform een ​​jaarabonnement met korting geïntroduceerd voor $ 149.99. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke besparing van $ 29.89 vergeleken met een maandelijks abonnement. Bestaande maandabonnees kunnen eenvoudig overstappen naar een jaarlidmaatschap door hun huidige abonnement op te zeggen en zich te abonneren op de website van Zwift.

De nieuwe Wahoo Kickr Core-bundel en de scherp geprijsde Zwift-abonnementsoptie voor het hele jaar bieden toegevoegde waarde en betaalbaarheid voor liefhebbers van indoor cycling. Of u nu op zoek bent naar een uitgebreide slimme traineroplossing of een naadloze virtuele trainingservaring, dit aanbod komt tegemoet aan een reeks behoeften en voorkeuren.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat zit er in de Wahoo Kickr Core-bundel?

De Wahoo Kickr Core-bundel bevat de Wahoo Kickr Core slimme trainer met een vooraf geïnstalleerde cassette (8/9/10/11/12 snelheidsopties) en een jaarlidmaatschap van Zwift.

2. Kan ik de Wahoo Kickr Core zonder cassette kopen?

Ja, de Wahoo Kickr Core is los verkrijgbaar zonder cassette. De prijs is verlaagd om overeen te komen met de kosten van de Zwift Hub One slimme trainer.

3. Wat zijn de verschillen tussen de Zwift Hub One en Wahoo Kickr Core?

De Zwift Hub One wordt geleverd met een enkel tandwiel en virtueel schakelen binnen de Zwift-app, terwijl de Wahoo Kickr Core een standaard fietscassette vereist en de aandrijflijn van de fiets gebruikt om te schakelen. De Kickr Core biedt ook een grotere integratie met het Wahoo-ecosysteem van accessoires.

4. Biedt Zwift een jaarabonnement met korting aan?

Ja, Zwift biedt nu een jaarabonnement voor $ 149.99, wat een betere prijs biedt vergeleken met het maandelijkse abonnement.

5. Kunnen bestaande maandabonnees overstappen naar een jaarlidmaatschap?

Ja, bestaande maandabonnees kunnen overstappen naar een jaarlidmaatschap. Gebruikers die zich via de Apple App Store hebben geabonneerd, moeten echter hun bestaande abonnement opzeggen en zich abonneren op Zwift.com om gebruik te kunnen maken van het jaarlijkse lidmaatschap. Maandabonnees kunnen hun maandlidmaatschap ook naar wens voortzetten.